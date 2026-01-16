CIA ‘pisa’ Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez: ‘Venezuela no pude ser refugio de narcotraficantes’

Delcy Rodríguez sostuvo una reunió con el director de la CIA en Caracas en un intento por fortalecer la cooperación con Estados Unidos. (EFE/CIA)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió el jueves en Caracas con el director de la CIA, John Ratcliffe, con quien abordó temas de seguridad, en un intento por acercar posiciones, según reportaron este viernes medios estadounidenses.

Ratcliffe viajó al país sudamericano por instrucciones del presidente Donald Trump “para transmitir el mensaje de que Estados Unidos espera una mejora en la relación de trabajo”, de acuerdo con un funcionario estadounidense citado por The New York Times.

“Durante la reunión en Caracas, el director Ratcliffe abordó las posibles oportunidades de colaboración económica y señaló que Venezuela ya no puede ser un refugio seguro para los adversarios de Estados Unidos, especialmente los narcotraficantes”, detalló una fuente oficial citada por la cadena CNN.

El encuentro entre Ratcliffe y Rodríguez, vicepresidenta chavista que asumió el mando de Venezuela con el aval de Washington tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por autoridades estadounidenses, tuvo como objetivo “generar confianza”, agregó la fuente.

El director de la CIA es el funcionario estadounidense de mayor rango y el primer integrante del gabinete de Donald Trump que visita Venezuela tras la operación que derivó en la captura y traslado de Maduro y su esposa a Nueva York, donde enfrentan cargos por narcoterrorismo.

Delcy Rodríguez afianza relación con EU, mientras Corina Machado busca respaldo de Trump

La reunión en Caracas coincidió con el encuentro entre la líder opositora venezolana, María Corina Machado, y Trump en la Casa Blanca.

La Premio Nobel de la Paz aprovechó la ocasión para entregarle al mandatario estadounidense la medalla del galardón, al que el republicano aspiró de forma abierta y que, según medios estadounidenses, le costó a Machado el respaldo de Trump, quien la descartó para encabezar la transición política en Venezuela al considerar que no cuenta con los apoyos necesarios dentro del país.

En su lugar, Washington apostó por Rodríguez como una figura de estabilización tras la salida de Maduro.

El gobierno interino venezolano, que Trump asegura permanece bajo tutela estadounidense, pactó el envío de millones de barriles de crudo a Estados Unidos para su comercialización y abrió la industria petrolera a la inversión extranjera con el respaldo de la administración republicana.