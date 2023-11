‘Chicharito’ Hernández no renovará contrato con LA Galaxy y se despide: ‘Gracias por todo’

'Chicharito' Hernández no llegó a un acuerdo con el LA Galaxy, por lo que no habrá renovación de contrato. (Instagram / @ch14_)

¿Regresará a México? Javier ‘Chicharito’ Hernández no renovará contrato con LA Galaxy, equipo de la MLS donde jugaba hasta esta temporada, después de no llegar a un acuerdo con los directivos del conjunto tras su ausencia de meses por una lesión, de la cual todavía no se recupera por completo.

Ahora, el futbolista mexicano se convertirá en agente libre, lo que significa que tiene la libertad de firmar con el equipo que le ofrezca la mejor oferta de acuerdo a lo que él esté buscando.

Fue en sus redes sociales donde Hernández, quien permaneció 4 años jugando en la MLS, escribió un mensaje para confirmar que ya no será parte del LA Galaxy.

“La vida se vuelve emocionante cuando te permites cambiar y evolucionar a nuevos retos. Gracias a toda la gente que estuvo involucrada en mi camino estos 4 años. Gracias por todo”, escribió el mexicano en su cuenta de Instagram acompañado de unas fotos.

Publicación de 'Chicharito' Hernández en Instagram (Foto: Captura de pantalla)

LA Galaxy lanza comunicado tras salida del ‘Chicharito’

Después de que el originario de Jalisco hiciera oficial su salida del LA Galaxy, el conjunto publicó una historia donde aparece el futbolista con una de sus frases más icónicas: “Imaginémonos cosas chingonas”, además de un enlace a un comunicado.

En el mismo, explican que ‘Chicharito’ no regresará para la temporada 2024, y además anunciaron que el lugar ocupado por el delantero tiene ahora una vacante.

“Estamos agradecidos con Javier por su dedicación y contribuciones al LA Galaxy”, dijo Greg Vanney, director deportivo del LA Galaxy. “En cuatro temporadas con el Galaxy, Javier fue un líder apasionado para nuestro club dentro y fuera del campo. Le deseamos todo lo mejor para seguir adelante”, agregó en su texto.

Javier Hernández jugó 4 temporadas en el LA Galaxy. (Foto: Instagram / @ch14_)

La trayectoria de Hernández en el equipo consta de cuatro temporadas (2020-2023), mismas en las que forjó un séptimo sitio de goleadores en la historia del club al realizar 38 goles en 74 partidos jugados.

Sin embargo, un desgarro del ligamento cruzado anterior (LCA) de la rodilla derecha fue parteaguas para su historia dentro del club, ya que a partir de entonces el cantero de Chivas ha estado en recuperación.

El último partido que jugó fue en el que se lesionó el 7 de junio pasado, correspondiente a cuartos de final de la Copa Abierta de Estados Unidos Lamar Hunt 2023 del club contra Real Salt Lake.