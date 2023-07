‘Chicharito’ Hernández habla de su lesión y defiende su edad: ‘La narrativa es muy negativa’

El futbolista mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien se recupera de una lesión de ligamento cruzado, aseguró que abraza los momentos de dolor como el que lo mantiene alejado de la MLS con el LA Galaxy.

El exseleccionado del Tri compartió el fragmento de una entrevista en la que se sincera sobre los retos que se le han presentado en su carrera al asegurar que la vida “se trata de sobreponerse a cualquier obstáculo que se atraviese en tu camino. Y lo más importante, disfruta el camino de la vida”.

En una plática con el podcast Playbook dijo que su familia lo ha apoyado a sobreponerse. “Todo sucede por una razón en primer lugar y, en segundo lugar, nada sucede en tu vida que no puedas superar. Es parte del viaje, es parte de desafiarte a ti mismo, para conocerte, porque si estas cosas no sucedieran, si los obstáculos y la vida no te golpearan la cara, no podría haber una historia, no habría lecciones”, agregó.

Ante ello reveló que la diferencia que encuentra con otros atletas es que él no piensa que solamente sobresale gracias al talento o las habilidades físicas en el deporte “cuando se trata de lo mental y el corazón”, aspectos que lo ayudan a mejorar.

Javier 'Chicharito' Hernández se recupera de una lesión con el LA Galaxy. (Foto: Mexsport) (Victor Posadas/Victor Posadas)

‘Chicharito’ se refiere a las críticas por su edad

Una de las dificultades a las que se ha afrontado en los últimos tiempos es los comentarios por su edad. “Tengo 35 años y la narrativa es muy negativa hacia ti”, dijo luego de afirmar que antes no se preocupaba por eso.

Quien se espera esté de nuevo en actividad durante la próxima temporada del torneo estadounidense dice que los deportistas de alto rendimiento sufren esto al ser “mayores”.

“Mi mentalidad está puesta en que soy capaz de hacer esto. No voy a huir de las emociones y las situaciones, porque sí, recibir un golpe en la cara duele, por supuesto que es doloroso , aparte del dolor físico, pero no huyo de eso, yo lo abrazo”, argumentó el máximo goleador de la Selección Mexicana.