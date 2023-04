‘Otros hicieron cosas peores’; ‘Chicharito’ admite error por el que ya no juega con el Tricolor

Poco a poco, Javier ‘Chicharito’ Hernández sigue revelando más detalles detrás de lo que ha sido un ‘secreto a voces’: su veto en la Selección Mexicana. El delantero admitió que cometió errores que le han costado no ser convocado al Tricolor, pero también reprochó que no se le juzgó igual que a otros jugadores.

Desde 2019 ‘Chicharito’ no es convocado al Tricolor y se perdió el Mundial de Qatar por una equivocación que reconoce haber cometido, aunque sin especificar cuál y cuándo.

“Estos dos años yo sabía que era un precio a pagar por el error, pero también por una decisión que yo tomé, por un compañero, yo, y así iba a ser”, comentó en entrevista para Fox Sports México.

Uno de los motivos por los que se fracturó la relación de Hernández Balcázar con la Selección Mexicana y con sus compañeros, según rumores, es por pedir no ser convocado para la Copa Oro 2019 debido al nacimiento de su hijo Noah.

“Te voy a explicar algo y te lo voy a decir ‘al chile’”, respondió al reportero Rubén Rodríguez. “Si la gente dudó que hubo falta de interés mío para ir a la Selección, fue mentira, pero también hubo un poco de verdad. Si yo hubiera estado yendo a la Selección, en ese momento, no veo a mis hijos. No los veo en todo un año, y no iba a hacer eso”.

La última vez que el máximo goleador histórico del Tricolor no porta la playera verde fue en septiembre del 2019 en un amistoso que perdieron 4-0 contra Argentina en Nueva York.

El día previo a ese partido, ‘Chicharito’, Miguel Layún, Guillermo Ochoa y Héctor Moreno asistieron a un ‘brunch’ en el que se les vio junto a un par de supuestas scorts.

El delantero de Los Ángeles Galaxy considera que algunos de sus colegas han cometido errores más graves y se les sancionó menos severo que a él.

“Claro que yo me equivoco. Soy el primero que me equivoco y te puedo decir me equivoqué. ¡Todos! Ahí fue el problema. Lo caro que se cobró; ahora sí que el dólar me lo cobraron a cien, cuando debió haber sido a 20. ¿Y por qué a mí? Cuando ha habido a otros que han hecho hasta peores, y tú sabes cuáles, y se los cobran a cinco, por algo será”.

‘Chicharito’ mencionó que no se trata de ver quién se equivocó más o menos, pero “al final, el tiempo pone a cada uno en su lugar”.