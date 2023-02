‘Chicharito’: ¿Cuánto cuesta la noche en el hotel de Los Cabos donde se hospedó con su novia?

El inicio de la temporada 2023 de la Major League Soccer (MLS) está próximo y el delantero mexicano de Los Ángeles Galaxy, Javier ‘Chicharito’ Hernández aprovechó sus últimos días de vacaciones para descansar y recargar pilas junto a su novia Nicole McPherson en Los Cabos, Baja California.

El 28 de febrero arranca la MLS y por eso ‘Chicharito’ se dio una escapada con la modelo ecuatoriana a las lujosas, hermosas y relajantes playas de Los Cabos antes de pelear por el título con el Galaxy por cuarto año, además de festejar su primer aniversario de noviazgo.

Chicharito y su novia NIcole (Instagram @ch14_)

Y es que fue hace casi un año cuando la pareja publicó su primera fotografía juntos en Instagram para festejar el Día del Amor y confirmar su noviazgo. El futbolista y la modelo no han hablado públicamente sobre su relación y solamente se les ha visto en pasarelas de Hollywood, en partidos de la NBA o disfrutando sus vacaciones.

Chicharito y su novia NIcole (Instagram @ch14_)

Así es el hotel donde se hospedó ‘Chicharito’ y su novia en Los Cabos

Javier ‘Chicharito’ Hernández y su novia Nicole McPherson se hospedaron en el complejo hotelero One & Only Resorts Palmilla, en las costas del Mar de Cortés y con una vista asombrosa del paisaje de Los Cabos, en la península de Baja California Sur -una de las pocas playas donde está permitido nadar. “Maravilloso fin de semana en un lugar increíble”, publicó el fubolista.

Chicharito en Los Cabos (Instagram @ch14_)

El hotel One & Only Resorts Palmilla está a solo 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Los Cabos y el vuelo desde Los Ángeles es de aproximadamente dos horas, aspectos que seguramente el delantero y la modelo tomaron en cuenta para su itinerario, además de las aguas cristalinas, el maravilloso clima y el entorno silvestre.

Según las imágenes compartidas en Instagram por ‘Chicharito’, se hospedaron en la Suite Casita Junior Frente al Océano con Piscina con Borde Infinito en Los Cabos. Esta lujosa suite tiene un tamaño de 65 metros cuadrados, capacidad para 4 personas, una cama king y un sofá cama, además de un balcón.

Chicharito en Los Cabos (Instagram @ch14_)

Además de ofrecer una increíble vista panorámica de la playa Turtle Beach y del océano como telón de fondo, esta suite esta decorada con paredes de vidrios y otras blancas, brillantes y elegantes con detalles de diseño español, distintivos de One&Only Palmilla.

“No es sp! Pero si llegan a visitar Los Cabos les recomiendo esta preciosura de hotel. Todo todo increíble. Gracias”, publicó Nicole McPherson en sus stories de Instagram. “Vimos ballenas desde este spot, un montón. Fue precioso”.

Chicharito y su novia NIcole (Instagram @ch14_)

La suite cuenta con mayordomo personal para llevar el desayuno hasta la cama de los invitados, además de servicios básicos como wifi, minbar, tv satelital o por cable, ducha, té y café.

Chicharito en Los Cabos (Instagram @ch14_)

El costo de la Suite Casita Junior en la que se alojaron ‘Chicharito’ y Nicole McPherson en Los Cabos oscila entre los 35 mil pesos mexicanos entre semana y casi los 60 mil pesos en viernes y sábado por noche. Aunque seguramente esto no representó mucho dinero para el delantero mexicano del Galaxy ya que es uno de los jugadores mejor pagados de la MLS.

Chicharito y su novia NIcole (Instagram @ch14_)

‘Chicharito’ y Sarah Kohan, su exesposa y madre de sus dos hijos (Noah y Nala), se separaron en 2021 después de tres años de relación. En octubre del mismo año, el exjugador del Manchester United admitió en una entrevista para The Ringer que “no era la mejor pareja que necesitaba ser, no era el mejor padre que quería ser, no era un gran amigo y no era el gran ser humano que quería ser”.