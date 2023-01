‘Chicharito’ Hernández confiesa que es fan de Ángela Aguilar; ‘Me gustaría cantar así'

Javier ‘Chicharito’ Hernández se ha declarado fan de la cantante Angela Aguilar, hija del célebre Pepe Aguilar, y hasta aseguró que conoce a toda su familia y le gustaría cantar como ella.

Aunque Ángela Aguilar ha sido criticada recientemente por decir que es ‘25% Argentina’, ‘Chicharito’ comentó, durante una de sus transmisiones en vivo en redes sociales, que es una “tipaza” y que le gustan sus canciones.

“Me gusta Ángela Aguilar, es una increíble cantante, es una tipaza. Conocí a toda la familia Aguilar, todos, desde Pepe. También su señora, sus hijos, todos y Ángela tiene una voz espectacular, me gusta mucho cómo canta, me gustaría cantar así”.

Después, el delantero de Los Ángeles Galaxy de la MLS se animó a cantar un fragmento de ‘Qué agonía’, que Ángela Aguilar interpreta junto a Yuridia.

¿'Chicharito’ regresa a Chivas?

Javier Hernández continuará como jugador de Los Ángelex Galaxy a pesar de que hace unos meses no sabía qué pasaría con su carrera y de que opinó que Chivas “no me necesita”, pero una vez más no descartó regresar al club de sus amores.

“Con Chivas, ya lo veremos en el futuro. Yo amo y adoro a Chivas. Hay una historia entre ‘Chicharito’ y Chivas. Amo a Chivas, pero hay muchos factores. Estoy en la organización más importante de futbol en los Estados Unidos (Galaxy). Así como lo son las Chivas en México. Me les debo a ellos”, comentó a TUDN.

El máximo goleador histórico de la Selección Mexicana mencionó que si no vuelve a jugar con el Rebaño Sagrado, espera que los aficionados no se lo reprochen ni pierdan el aprecio por él u olviden lo que logró con el club.

“No sé si volveré. Espero que la gente que de verdad ama a Chivas no me juzgue por si estoy o no estoy. Yo le di mi vida a Chivas, allí crecí. Fui campeón de goleo y luego fui el primer jugador mexicano que se fue directo a un equipo Triple A”, dijo el delantero de 34 años de edad.

‘Chicharito’ se prepara para su cuarta y quizá última temporada en la MLS; fichó con Los Ángeles Galaxy en enero del 2020 como ‘jugador franquicia’, es decir, el mejor pagado del equipo.