Pelé casi fue fichado por las Chivas: Esta es la historia en los setenta

Edson Arantes do Nascimento, Pelé, falleció este 29 de diciembre a los 82 años luego de ser hospitalizado en cuidados paliativos por un tumor en el colon. El exfutbolista brasileño no dudó en demostrarle afecto a México y hasta estuvo a punto de jugar para las Chivas de Guadalajara.

La cancha del Estadio Azteca fue testigo de su consagración con su tercera Copa del Mundo en México 1970, en una final en la que Brasil derrotó 4-1 a Italia, en donde anotó uno de sus 4 goles en el torneo.

El cuadrangular que casi juega Pelé con Chivas

Después de anunciar su retiro de Santos (1956 a 1974), Pelé firmó con el New York Cosmos entre 1975 y 1977. Entre esos años se llevó a cabo en la ciudad tapatía un cuadrangular con cuatro equipos de la liga local: Gallos Azucareros, Chivas, Atlas y los Leones Negros.

El acuerdo para que Pelé estuviera del lado del rebaño era que accedieran a la final, pero los resultados no hicieron posible que vistiera los colores rojo y blanco.

Sin embargo, el astro recuerda tierras aztecas por la calidez de su gente. “Un país que no puedo olvidar por el cariño, por la atención que ellos me dieron y por cómo me trataron es México”, dijo en un video publicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

“Éramos bien recibidos en cualquier lugar al que íbamos y después, con el premio que Dios nos dio, se der campeones del Mundo en México, a la afición mexicana, al pueblo mexicano, le agradezco de corazón todo el cariño y toda la atención que nos dieron”, añadió el apodado O’Rei.

Si Pelé hubiera jugado entonces en Chivas, se habría convertido en el primer extranjero en la historia en sus filas. Con Santos jugó en 3 ocasiones contra el rebaño.