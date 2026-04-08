Investigan a un hombre por bajar de su auto a niño de 5 años en calles de Tlalpan: ‘Estábamos jugando’

Un niño de aproximadamente cinco años de edad fue abandonado por su padre como un 'juego'.

Un hombre fue captado mientras abandonaba a su hijo de cinco años en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, luego de sacarlo de su auto por la fuerza para después acelerar mientras el menor corría y lloraba.

Los hechos ocurrieron la noche del lunes 6 de abril en la calle Huehuetan, dentro de la colonia Cuchilla de Padierna. Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que el hombre forcejea con el niño para sacarlo del auto.

Al ver que su padre lo abandonaba, el niño corrió detrás del auto, e incluso hay un momento en el que el auto frena, y mientras el niño se intenta colocar del lado del copiloto, el padre da reversa para después acelerar y dejarlo atrás.

Finalmente, el video que se viralizó en redes sociales mostró cómo el niño corre para intentar alcanzar al auto nuevamente.

‘Estábamos jugando’, dice padre del niño abandonado en Tlalpan

Luego de que se viralizarara el video del padre que abandona a su hijo en la noche en las calles de Tlalpan, la Seceretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que desplegaron un operativo en la zona para localizar al hombre y a su hijo.

De acuerdo con las autoridades, el hombre “jugaba” con su hijo a bordo de la unidad, y cuando lo sacó del auto “aceleró unos metros sobre la misma calle y permitió que el pequeño lo alcanzara para dejarlo subir de nuevo”.

Sin embargo, debido al video, los oficiales tomaron los datos del auto y del menor de edad para dar parte al agente del Ministerio Público correspondiente para investigar el hecho.

El adulto no fue detenido por abandonar durante minutos a su hijo; sin embargo, los hechos provocaron indignación en redes sociales tras dejar a su hijo expuesto en la noche y por el forcejeo al que lo sometió su padre.