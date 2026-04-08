‘Increíble… para lavar dinero’: Tunden a Sandra Cuevas por vender réplica del ‘Caballito’ en 350 mil dólares

La escultura original, oficialmente llamada ‘Cabeza de caballo’, es una figura monumental instalada sobre Paseo de la Reforma desde 1992.

La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, continúa promocionando su galería de arte y esta vez sorprendió al anunciar la venta de una de sus piezas más icónicas: una réplica de ‘El Caballito’ de Reforma por la “módica” cantidad de 350 mil dólares (alrededor de 7 millones de pesos).

La famosa escultura, del artista mexicano Enrique Carbajal ‘Sebastian’, está disponible en la galería de Sandra Cuevas, aunque no se anuncia en su página oficial. Su elevado costo —que en un inicio se estimaba en 50 mil dólares (alrededor de 950 mil pesos)— generó reacciones entre usuarios, quienes incluso la acusaron de lavar dinero.

“¿Te gusta esta gran obra de arte? La encuentras en @SandraCuevasGA; con un valor de 350,000 dólares, titulada: “El Caballito”, del Maestro Sebastian.“, publicó Cuevas en su cuenta de X junto a un video donde aparece ella y de fondo la réplica.

“Ufff está increíble... Para lavar dinero. Se ve que si le sabes sandrita, si le sabes!!!, ¡Negociazo!, Vaya forma de lavar dinero. No se vaya a enterar la UIF”, comentaron algunos usuarios.

La escultura original, oficialmente llamada ‘Cabeza de caballo’, es una figura monumental instalada sobre Paseo de la Reforma desde 1992 y se ha convertido en uno de los monumentos más emblemáticos de la Ciudad de México.

Mide alrededor de 28 metros de altura, está hecha de placas de acero recubiertas con esmalte amarillo y no solo cumple una función estética: también fue diseñada como parte de la infraestructura urbana para ventilar gases del drenaje profundo en la zona.

Esta escultura sustituyó al histórico ‘Caballito’ de Manuel Tolsá, una estatua ecuestre de Carlos IV que ocupó ese mismo punto durante más de un siglo antes de ser trasladada al Centro Histórico.

¿Qué otras obras de arte tiene Sandra Cuevas en su galería?

Además de la réplica de ‘El Caballito’, Sandra Cuevas Galería de Arte también exhibe y ofrece obras de artistas nacionales e internacionales.

Destacan, por ejemplo, litografías de Rufino Tamayo; acrílicos de Rafael Coronel, Gilberto Aceves Navarro y Roger Von Gunten; esculturas de Fernando Andriacci y Sebastian; así como acuarelas de Rocío Kaplés y óleos de Martha Chapa.

Incluso tiene a la venta una serigrafía de Salvador Dalí, titulada 'El tristán salvaje’, valuada en 2 mil 450 dólares.

La millonaria colección de arte de Sandra Cuevas

La política y empresaria también es dueña de su propia y exclusiva colección de arte, un conjunto de pinturas y esculturas incluidas en su declaración patrimonial, pública desde 2022 en la plataforma gubernamental de la CDMX.

Entre las piezas más destacadas de su acervo se encuentran obras del artista mexicano Pedro Friedeberg, quien falleció este año, y del pintor y escultor Fernando Andriachi, algunas de las cuales pagó de contado. Su colección incluye desde cuadros de óleo hasta litografías y esculturas.

De acuerdo con su declaración patrimonial, su millonaria colección forma parte de un patrimonio que también incluye propiedades: por ejemplo, un departamento de 66 metros cuadrados adquirido el 1 de marzo de 2012 por 564 mil pesos, pagados de contado.

El resto de su patrimonio artístico se detalla de la siguiente manera:

Un cuadro de óleo de Francisco Toledo , comprado el 1 de enero de 2016 por 250 mil pesos de contado.

, comprado el 1 de enero de 2016 por 250 mil pesos de contado. Una obra al acrílico de Leonardo Nierman , adquirida el 1 de enero de 2016 por 30 mil pesos de contado.

, adquirida el 1 de enero de 2016 por 30 mil pesos de contado. Una litografía de Gustavo Montoya , adquirida el 13 de enero de 2016 por 50 mil pesos de contado.

, adquirida el 13 de enero de 2016 por 50 mil pesos de contado. Un paquete de esculturas de Pedro Friedeberg, así como 3 litografías y 3 óleos de Fernando Andriachi, adquiridas el 1 de enero de 2016 por 1 millón 200 mil pesos de contado.

En total, la suma de estos bienes equivale a 1 millón 530 mil pesos, pese a que Cuevas no reportó otra fuente de ingresos más que la de su salario como funcionaria. Mientras estuvo al frente de la alcaldía Cuauhtémoc, percibía un sueldo de 112 mil 213 pesos al mes.