‘Era la casa de los abuelos’: La historia de Les Moustaches, restaurante donde comió Lilly Téllez

La ocasión que Lilly Téllez acudió a Les Moustaches se encontró con el político Adán Augusto. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

Para probar deliciosos rollos de pato, escargots a la bourguignonne y un buen vino no hace falta hacer un viaje a Europa, ya que un restaurante de la Ciudad de México ofrece la experiencia francesa completa y hasta con música de piano.

Se trata del restaurante Les Moustaches, un lugar con medio siglo de historia que han visitado diferentes personalidades de la política como la senadora panista Lilly Téllez, y referentes artísticos entre los que destaca el pintor Rufino Tamayo.

El lugar es un restaurante de Luis Gálvez, quien pone atención al más mínimo detalle de lo que sucede en la cocina y en la antigua casona en donde se ubica Les Moustaches al ser un espacio al que le guarda profundo cariño, ya que era la casa de sus abuelos.

¿Cuál es la historia de Les Moustaches?

¿Te imaginas tener la posibilidad de convertir la casa en donde creciste en un restaurante? Aunque suene descabellado, esto fue lo que le pasó a Luis Gálvez, restaurantero, abogado y administrador mexicano, según con el diario Reforma.

“Era la casa de los abuelos”, recordó Luis Gálvez en entrevista con Eddy Warman, un lugar muy especial para el restaurantero quien solía pasar las tardes de su infancia en compañía de los padres de su mamá.

“Le tengo mucho cariño a esta casa, desde que nací andaba yo brincando aquí. De chiquito aquí andaba, subíamos escaleras. Había una fuente allá abajo, yo jugaba en la fuente, jugábamos fútbol en lo que era el garaje, ahora es parte de la cocina y el comedor. Muy bonitos recuerdos, para mí es como estar en mi casa”, compartió con Turística Gourmet.

Cuando la abuela de Luis Gálvez falleció, la casa pasó a manos de su mamá, quien le preguntó al restaurantero qué podían hacer con la propiedad: “Le dije: ‘la rentas o la vendes no hay de otra’”, comentó para Push Play.

En su momento comenzaron con los preparativos para venderla y recibieron a algunas personas interesadas; sin embargo, Luis se percató que no todos deseaban utilizar la propiedad como un hogar.

“De las 10 personas que fueron a verla, a 5 les interesó para restaurante, entonces fue cuando me decidí a empezar, ¿por qué francés? Porque la cocina francesa está considerada una de las mejores del mundo”, comentó con Matha Chapa.

Fue así que Luis Gálvez comenzó la remodelación de la casona, que de acuerdo con el restaurantero data de 1920. Para mantener el estilo del restaurante se eligió una decoración inglesa y francesa, aunque se conservaron algunos elementos.

“La acondicionamos, la arreglamos y la modificamos para que no perdiera su belleza porque tiene unos estucos maravillosos, los jardines, los pisos de madera independientemente del vitral pintado a mano”, dijo a Turistica Gourmet.

Tal como comentó, parte del entonces garaje se convirtió en cocina y comedor, la sala y la recámara de la planta baja pasó a ser el salón principal del restaurante en donde ahora pueden comer 80 personas.

Una vez lista la remodelación, el restaurante abrió en 1974 bajo el nombre de Les Moustaches, no por casualidad, Luis aseguró a Marha Chapa que fue debido a que él ha utilizado bigote toda su vida, además quería una denominación alegre y pegajosa.

¿Cómo fue la visita de Lilly Téllez a Les Moustaches?

Lilly Téllez acudió a comer a Les Moustaches en 2022, la senadora compartió su visita en redes sociales, debido a que en aquel momento aseguró que había coincidido con el político Adán Augusto.

“Hace varios meses me encontré a Adán Augusto en el restaurante Les Moustaches y le dije que se lavó las manos como Pilatos”, escribió en su momento y adjuntó algunas imágenes conversando con él.

La visita de políticos en el restaurante no es extraña. Luis Gálvez compartió con Martha Chapa que muchos embajadores y presidentes de México han frecuentado Les Moustaches, sin dar nombres.

Lilly Téllez y Adán Augusto López en un restaurante. (Foto: Captura de pantalla)

E incluso un diputado acudió a la inauguración del restaurante en 1974: “el padrino fue Agustín Barrios Gómez, quien fue a cortar el listón, gran amigo y un señorón, un hombre intelectual de primera”.

Además, exponentes del arte y famosos también han disfrutado de los caracoles, el pato a la naranja y el vino que se sirve en Les Moustaches: “Rufino Tamayo y Olga era muy buenos amigos y buenos clientes, le encantaban los caracoles a la provenzal. Silvia Pinal siempre fue fanática de nuestra comida”, dijo a Martha Chapa.

¿Cuánto cuesta comer en Les Moustaches, a donde fue Lilly Téllez?

Aunque en la carta se pueden encontrar algunos platillos típicos de la gastronomía mexicana como el jugo de carne, pollo en mole negro, robalo a la veracruzana y en esta temporada: chile en nogada, su fuerte es la cfrancesa.

El chef Humberto Cornejo explica que uno de los platillos imperdibles es la sopa de cebolla que se sirve con una costra de queso parmesano; el pato en salsa de mandarina y los escargots; así como soufflé.

Sopas

Sopa de cebolla (con croutón, costra de queso parmesano y gruyere): 330.00 pesos

Capuccino de lentejas (con mousse de pato y espuma al aroma de trufa): 335.00 pesos

Crema fría de aguacate (con esferas de aguacate y pistache): 360.00 pesos

Bisque de salmón (receta de Paul Bocuse): 370.00 pesos

Ensaladas

Ensalada de espinacas (con aderezo tibio, tocino y nuez): 310.00 pesos

Ensalada de berros (con aderezo de mostaza, cebolla morada y pisón): 310.00 pesos

Ensalada césar (con lechuga sucrine, queso parmesano y croutón al ajo): 325.00 pesos

Carnes

Filete roquefort (con ravioles de higo y cebollín frito): 685.00 pesos

Filete a la pimienta negra (con verduras del campo y salsa bearnesa): 685.00 pesos

Filete wellington (en pasta de hojaldre, jamón serrano, salsa de oporto): 740.00 pesos

Rack de cordero (acompañado de verduras al grill): 895.00 pesos

Chateaubriand en salsa bearnesa (acompañado de papa al horno y espárragos al grill): 1400.00 pesos

Pescados

Salmón al grill (con verduras al grill al vinagre balsámico): 725.00 pesos

Robalo meunière al limón (con hortalizas frescas y verduras al vapor): 750.00 pesos

Robalo veronique (con uvas frescas y gratinado con salsa mornay): 750.00 pesos

Robalo meunière de almendras (con espárragos y jitomates cherry al grill): 710.00 pesos

Aves

Pollo kiev (con puré azafranado y vegetales del campo): 575.00 pesos

Pato grand marnier (con supremas de naranja y cabello de ángel): 820.00 pesos

Pato pimienta verde (con verduras del campo y crujiente de queso parmesano): 820.00 pesos

Pato perigordini (en cama de aceituna negra, jamón serrano y mousse de pato): 820.00 pesos

Confit de pato (con papa leonesa y mostaza dijon): 820.00 pesos

Postres

Soufflé grand marnier: 230.00 pesos

Creme brûlée: 230.00 pesos

Soufflé de calvados: 230.00 pesos

Bomba de chocolate: 255.00 pesos

Tarta tatín: 260.00 pesos

Crepas suzette: 275.00 pesos

Mousse de chocolate: 275.00 pesos

Comer en el restaurante tiene un rango de precios que va de los 230.00 pesos (por un postre como el soufflé grand marnier) a los 1,400.00 pesos (por el chateaubriand en salsa bearnesa para dos personas).

El cheque promedio es de 1,250.00 pesos por persona, tomando en cuenta que se ordene una sopa o ensalada, un plato fuerte y un postre.

Les Moustaches solo tiene una sucursal, debido a que Luis Gálvez está convencido que la atención es primordial: “los buenos restaurantes en el mundo, son en donde está el dueño, aquí y en China”.

La única ubicación es Río Sena número 88, entre Paseo de la Reforma y calle Río Lerma, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Muy cerca del Ángel de la Independencia.