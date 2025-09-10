Marcha por la Paz en Sinaloa va al Zócalo: Lilly Téllez pide a Sheinbaum recibir a manifestantes

Lilly Téllez advirtió que ella no irá a la Marcha por la Paz en Sinaloa, pero pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que no vaya a minimizar la situación, como lo hizo con el colectivo Nariz Roja. [Fotografía. Cuartoscuro]

Integrantes del colectivo de la Marcha por la Paz en Sinaloa alistan manifestación en Palacio Nacional durante este jueves; la senadora Lilly Téllez pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no politizar ni cerrar la puerta a los manifestantes.

Martha Reyes, de Coparmex Sinaloa, acusó que el estado de Sinaloa tiene “oído sordo”.

“Nos vamos a ir a manifestar a Palacio. Si no nos quieren recibir, nos vamos a hacer escuchar”, dijo la empresaria en conferencia de prensa realizada en el Senado, a invitación de la senadora panista.

Organizaciones civiles en Sinaloa advierten: ‘No hay nada que festejar este 15 de septiembre’

Ricardo Beltrán Verduzco, de la Alianza de Abogados, comentó que no hay algo que festejar hacia el 15 de septiembre.

“El Grito del 15 de septiembre es: ‘Ya basta’, queremos paz en Sinaloa. Sinaloa no se rinde, Sinaloa se levanta. En Sinaloa tenemos un gobernador sordo, pero aparte ineficiente, cínico, desvergonzado que sólo se burla de la necesidad de paz”.

Raúl Ibáñez Márquez , Súmate AC, se pronunció en sentido similar.

“El pacto tenía haber sido con los ciudadanos y no con el crimen organizado. Vía la presidenta, vía (Andrés Manuel) López Obrador, vía (Rubén) Rocha se pactó con los delincuentes, vivimos en un narcoestado, en un estado gansteril . No al festejo en Sinaloa, no tenemos qué festejar en Sinaloa”.

La panista advirtió que ella no irá a la marcha, pero pidió a la Presidenta que no vaya a minimizar la situación, como lo hizo con el colectivo Nariz Roja, que se movilizó en demanda de medicamentos infantiles, y ella sólo destacó que acudió la diputada Margarita Zavala, cuando no fue así.

“La emplazo a que no politice presidente Sheinbaum, y que mañana le abra las puertas de Palacio Nacional a los sinaloenses que organizaron la marcha. Usted tiene obligación de recibirlos, se ha burlado una y otra vez de Sinaloa”.

Recordó que el recinto no es su casa. “Que no deje en la calle mañana a los organizadores de la Marcha por la Paz, es su obligación recibirlos, contestar positivamente y proceder ante las demandas”, agregó la sonorense.