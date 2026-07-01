Déficit fiscal resulta menor al previsto por contención del gasto

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que los ingresos tributarios totalizaron 2 billones 477 mil 738 millones de pesos entre enero y mayo, con una caída real anual de 1.4 por ciento.

Las finanzas públicas registraron entre enero y mayo un déficit de 418 mil 749.5 millones de pesos, monto inferior en 266.3 mil millones respecto de lo previsto en el programa económico de 2026, lo que fue posible por el ajuste en el gasto.

El balance primario presupuestario, que excluye el costo financiero de la deuda, registró un superávit de 15 mil millones de pesos, cuando el programa preveía un déficit de 165 mil 371.5 millones, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda.

El Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública a mayo muestra que la mejora en los balances obedeció, en buena medida, a una mayor contención del gasto.

Entre enero y mayo, el gasto del sector público ascendió a 3 billones 973 mil 596.7 millones de pesos, monto inferior en 417 mil 814.3 millones de pesos a lo programado.

Los ingresos presupuestarios sumaron 3 billones 554 mil 847.2 millones de pesos, 151 mil 471.4 millones por debajo de lo previsto.

El costo financiero de la deuda fue menor en 86 mil millones de pesos a lo presupuestado y cayó 9.6 por ciento comparado con el mismo lapso del año anterior.

El déficit público entre enero y mayo fue menor al previsto, pero mayor al de 2025, al mismo tiempo que la deuda no deja de crecer. (El Financiero)

Favorecen subejercicios

James Salazar, subdirector de Análisis Económico de Kapital Grupo Financiero, consideró que el principal factor detrás de estos resultados fue el subejercicio del gasto público. Señaló que Pemex y la CFE ejercieron menos recursos de lo presupuestado, lo que redujo el gasto efectivo y contribuyó a que los balances fiscales mostraran un resultado más favorable de lo previsto.

Víctor Gómez Ayala, economista en jefe de Finamex, enfatizó que el informe de mayo confirma la tendencia observada desde abril: el cumplimiento de las metas fiscales descansa principalmente en un subejercicio del gasto de 418 mil millones de pesos, más que en un fortalecimiento de los ingresos presupuestarios, que permanecen 1.8 por ciento por debajo de su nivel real de un año antes.

“La prueba definitiva para el cierre de 2026 es si el subejercicio acumulado puede sostenerse sin comprometer la ejecución del gasto social ya comprometido y si el ISR recupera terreno en el segundo semestre conforme se normalizan los flujos de pagos provisionales”, dijo.

Saldo de la deuda bruta a mayo de cada año, miles de millones de pesos. (El Financiero)

Tropieza recaudación

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que los ingresos tributarios totalizaron 2 billones 477 mil 738 millones de pesos entre enero y mayo, con una caída real anual de 1.4 por ciento, su primer tropiezo desde 2011. La Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026 preveía para ese periodo una recaudación de 2 billones 545 mil 629.5 millones de pesos.

En el Impuesto sobre la Renta (ISR) se obtuvieron 1 billón 345 mil 229 millones de pesos, monto inferior en 72 mil 433.1 millones respecto a lo programado.

La recaudación del IVA alcanzó 703 mil 351 millones de pesos, con lo que superó en 47 mil 806.4 millones la meta. Por IEPS se captaron 298 mil 799 millones de pesos, un aumento nominal de 6.9 por ciento.

Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base, advirtió que los ingresos públicos mantienen una trayectoria de desaceleración y se quedan cortos respecto de lo presupuestado. “Si el gasto público se mantiene en los niveles previstos, el déficit fiscal tenderá a ampliarse”.

Agregó que el menor dinamismo de la recaudación refleja el estancamiento de la economía mexicana y las proyecciones del PIB de Hacienda son más altas que la realidad y la expectativa del mercado.

Consideró que, de persistir esta tendencia, dijo, el Gobierno enfrentará mayores dificultades para cumplir sus objetivos de consolidación fiscal. En consecuencia, la deuda pública continuaría aumentando y crecería el riesgo de nuevos recortes a la nota soberana del país.

Gómez Ayala subrayó que Pemex concentra el principal riesgo fiscal del segundo semestre. La empresa acumula un déficit respecto al programa de 37.2 mil millones de pesos, con una plataforma de exportación 41.6 por ciento por debajo de la observada en 2025 y un precio del petróleo que, aunque favorable frente al supuesto original, no compensa la caída en volúmenes.

Si la plataforma no se recupera, señaló, la presión sobre el Gobierno Federal para proveer apoyo extraordinario en el segundo semestre se identificará como el principal riesgo para las metas fiscales anuales.