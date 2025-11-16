Que el ‘delicioso’ no termine en algo doloroso: ¿Qué son las fracturas de pene y cuál es el tratamiento?

¿Planeabas ‘aventarte desde la tercera cuerda’ en pleno acto romántico? Autoridades de salud alertan que las fracturas de pene están a la orden del día, así que ponle pausa al ‘salto del tigre’ y toma nota para prevenir la disfunción eréctil.

Aunque el pene es un músculo, los médicos le llaman fractura a las lesiones derivadas de daños en su estructura. Pese a que parece algo poco común, todos los hombres que tienen erecciones están expuestos a una fractura de este tipo.

De acuerdo con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), si te fracturas el pene requieres atención médica inmediata, de lo contrario corres el riesgo de tener hemorragias o curvaturas, entre otros problemas.

La BBC explicó que las fracturas de pene son un tema del que se habla poco; sin embargo, uno de cada 100 mil hombres sufren por ello, y muchas veces en silencio, ya que hay quienes no piden ayuda por vergüenza.

Para que tengas una vida sexual plena y disfrutes del ‘delicioso’, es importante que identifiques los factores de riesgo de una fractura de pene.

¿Qué es una fractura de pene y sus síntomas?

A diferencia de las fracturas de huesos, una ‘fractura’ de pene ocurre cuando se rompe una o varias de las capas fibrosas que recubren al órgano sexual masculino, conocidas como túnicas albugíneas.

Por lo general, estas lesiones ocurren cuando hay erección, ya que el pene se endurece cuando los conductores esponjosos se llenan de sangre y el músculo se endurece, lo que lo pone en riesgo ante un movimiento brusco.

La fractura ocurre cuando un pene erecto “se dobla repentinamente o con fuerza“, de acuerdo con Mayo Clinic.

Este movimiento provoca un traumatismo en el que se desgarra la túnica albugínea, y provoca sangrado interno.

Según el ISSSTE, estos son algunos síntomas en tu cuerpo cuando hay una fractura de pene:

Se escucha un sonido de ‘crack’ al momento del rompimiento.

al momento del rompimiento. Se pierde la erección en el pene.

El pene se hincha , se enchueca o sangra por dentro. Además, cambia de color y se vuelve oscuro, como una berenjena 🍆.

, se enchueca o sangra por dentro. Además, cambia de color y se vuelve oscuro, como una berenjena 🍆. Hay problemas para orinar o sale sangre al momento de ir al baño.

¿Te gusta hacer acrobacias? Estas son las causas más comunes de las fracturas de pene

La mayoría de fracturas de pene están relacionadas con prácticas sexuales; sin embargo, hay otros factores de riesgo que debes considerar.

Algunas de las causas más comunes de fracturas de pene son:

Sexo vaginal brusco . En la mayoría de casos, ocurre cuando el pene sale de la vagina y choca directamente con la pelvis, lo que puede provocar la lesión.

. En la mayoría de casos, ocurre cuando el pene sale de la vagina y choca directamente con la pelvis, lo que puede provocar la lesión. Masturbación brusca.

Accidentes, golpes o caídas , especialmente cuando hay erección.

, especialmente cuando hay erección. Lesiones deportivas.

El ISSSTE señala que hay más riesgo de fracturas de pene cuando hay erecciones fuertes y frecuentes, posiciones sexuales “de alto impacto” o agresivas, además de que los hombres que tienen curvatura natural del pene corren aún más riesgo.

Fractura de pene: ¿Por qué debes ir al médico de inmediato?

Si sufres una fractura de pene no tengas miedo en comunicarlo y pedir ayuda, ya que se tiene que atender de inmediato, de lo contrario, corres riesgo de sufrir estos padecimientos:

Curvatura permanente del pene.

Disfunción eréctil.

Dolor crónico en erecciones.

Fístula uretral , que es la conexión anormal entre la uretra y otro órgano, lo que afectaría tu día a día al orinar.

, que es la conexión anormal entre la uretra y otro órgano, lo que afectaría tu día a día al orinar. Sangrados persistentes o hematomas.

Tratamientos para las fracturas de pene

Hay distintos tratamientos tras una fractura de pene. Toma en cuenta que siempre dependerá de qué tan grave sea la lesión.

En caso de que la lesión sea leve se recomienda reposo, medicamentos antiinflamatorios y hielo en la zona.

Sin embargo, si la lesión es mayor o hay riesgo de curvatura de pene o disfunción eréctil, se recomienda una sutura en la zona afectada, así como el retiro del hematoma, en caso de que se presente.

Otro tratamiento tras una lesión de pene, en caso de ser necesario, es la corrección de lesiones uretrales.

Las ventajas de estos tratamientos, aunque puedan sonar dolorosos, es que disminuye los riesgos relacionados con dolores y problemas de erección, además de que evitan la posibilidad de una curvatura del pene.

¿Cómo evitar las fracturas de pene? Recomendaciones del ISSSTE para ‘echar romance’

Si te gusta experimentar durante las relaciones sexuales, el ISSSTE recomienda que sigas algunos tips que te ayudarán a que esa ‘noche de pasión’ no termine en urgencias: