Movimiento ‘Nueva Esperanza’ respalda a Santiago Nieto para liderar la 4T en Querétaro hacia 2027

En un concurrido encuentro que congregó este domingo a dirigentes, simpatizantes y ciudadanos de diversas comunidades del municipio de El Marqués, el profesor René Bejarano y el movimiento ‘Nueva Esperanza’ manifestaron su respaldo total a Santiago Nieto Castillo para coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Querétaro.

La asamblea informativa, organizada por Francisco Uribe y presidida por Bejarano, marcó el arranque de los trabajos de organización territorial rumbo al proceso electoral de 2027.

Durante su intervención, René Bejarano destacó que el triunfo en las próximas elecciones no llegará por inercia ni por el simple transcurso de los días, sino que requiere de una profunda organización estratégica y de la unidad sincera de Morena junto con sus aliados naturales, el Partido del Trabajo y el Partido Verde.

Afirmó que Querétaro está listo para renacer y escribir un nuevo capítulo en su historia, haciendo un enérgico llamado a superar las divisiones internas.

El profesor René Bejarano y el movimiento ‘Nueva Esperanza’ manifestaron su respaldo total a Santiago Nieto rumbo a las elecciones 2027 en Querétaro.

“La victoria electoral es aquello que ocurre cuando la esperanza encuentra organización”, enfatizó Bejarano ante los asistentes.

Por su parte, Santiago Nieto Castillo agradeció el apoyo del Movimiento Nacional por la Esperanza y subrayó que la unidad es la única ruta posible para vencer la hegemonía del Partido Acción Nacional en la entidad.

Nieto Castillo resaltó la urgencia de disminuir las enormes brechas sociales que persisten en municipios como El Marqués, denunciando problemas de inseguridad, contaminación y falta de espacios dignos para el comercio local.

Asimismo, reiteró su lealtad y compromiso con la presidenta Claudia Sheinbaum, recordando que el movimiento se encuentra en una batalla fundamental por la defensa de la soberanía nacional.

El evento concluyó con el mensaje unánime de que la transformación democrática en Querétaro debe construirse desde las bases, con cercanía a las problemáticas de la gente, una propuesta de gobierno sólida y comunicación efectiva.

Coincidieron en que el gran reto de la coalición será convencer y movilizar a la ciudadanía bajo la premisa de que el progreso económico del estado debe traducirse obligatoriamente en justicia social y bienestar humano para todas y todos los queretanos.