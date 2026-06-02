Ceci Flores: Capturan a presunto implicado en la desaparición de su hijo Marco Antonio; suman 7 detenidos

Luis Alfonso “N” fue detenido en Tijuana por su presunta participación en la desaparición y asesinato de Marco Antonio Sauceda Rocha.

Un presunto integrante de la célula criminal relacionada con la desaparición y asesinato de Marco Antonio Sauceda Rocha, hijo de la activista y líder de Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, fue detenido en Tijuana como resultado de un operativo coordinado entre autoridades de Sonora y Baja California.

La captura ocurrió el 1 de junio en la Zona Centro de Tijuana, donde agentes de la Agencia Estatal de Investigación localizaron a Luis Alfonso ‘N’, quien contaba con una orden de aprehensión por los delitos de desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa, relacionados con hechos ocurridos en Sonora.

De acuerdo con las investigaciones, el sospechoso habría abandonado Sonora para refugiarse en Tijuana tras el avance de las indagatorias por la desaparición de Marco Antonio, ocurrida el 4 de mayo de 2019 en Bahía de Kino. La colaboración entre ambas fiscalías permitió ubicarlo y ejecutar el mandamiento judicial.

En marzo pasado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora confirmó mediante pruebas genéticas que los restos óseos localizados en Hermosillo correspondían a Marco Antonio Sauceda Rocha, poniendo fin a casi siete años de búsqueda.

Ceci Flores: ya suman siete detenidos por la desaparición de su hijo

La captura de Luis Alfonso ‘N’ se suma a la de otros seis presuntos integrantes de la organización criminal señalada por participar en la desaparición de Marco Antonio Sauceda Rocha, cuyos arrestos fueron informados por la Fiscalía de Sonora el pasado 30 de mayo.

Los detenidos fueron identificados como:

Felipe de Jesús ‘N’

Sergio Elliot ‘N’

Francisco Javier ‘N’

Martín ‘N’

Alan Eduardo ‘N’

Todos enfrentan procesos penales por desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa. Las autoridades señalaron que estas capturas derivaron de trabajos de inteligencia, análisis periciales y el seguimiento de diversas líneas de investigación.

El fiscal general de Sonora, Gustavo Salas Chávez, sostuvo que Luis Alfonso ‘N’ está plenamente identificado dentro de la investigación y cuenta con imputaciones directas sustentadas por diversos elementos de prueba. Asimismo, informó que este martes se llevaría a cabo la audiencia correspondiente ante el juez que lo requiere.

Caso Marco Antonio Sauceda: pendiente un presunto implicado desaparecido

El fiscal detalló que únicamente queda pendiente una orden de aprehensión por ejecutar. Sin embargo, señaló que la persona buscada también cuenta con una denuncia por desaparición, por lo que se presume que habría sido privada de la libertad por un grupo criminal y actualmente se desconoce su paradero.

“Nos queda una última orden de aprehensión de un individuo del cual tenemos una denuncia por desaparición de persona. Es decir, a esta persona que falta por ejecutar la orden de aprehensión tenemos la presunción fundada de que también fue privado de su libertad por algún grupo delictivo”, explicó.

Pese a ello, Salas Chávez aseguró que el caso está prácticamente ya está esclarecido y agregó que los seis detenidos en Sonora ya fueron vinculados a proceso, mientras que Luis Alfonso ‘N’ será imputado por los delitos de desaparición cometida por particulares con resultado de muerte y asociación delictuosa.