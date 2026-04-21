Ceci Flores manda carta a ‘El Chapo’ y le pide ayudar para localizar a su hijo Alex: ‘Tiene información’

Ceci Flores aseguró que es más grande el amor por su hijo Alex que el miedo y por ello compartió su domicilio a 'El Chapo', ya que espera una respuesta a su carta. (Captura de video de Ceci Flores en la red social X).

La madre buscadora Ceci Flores envió una carta al exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, en la que le pide ayuda para localizar a su hijo Alex, desaparecido el 30 de octubre del 2015.

Luego del que ‘El Chapo’ enviara una carta donde pide tener concidiones de vida dignas en prisión, Ceci Flores compartió un video en el que le pide al narcotraficante mexicano ser sensible, empático y solidario con las madres buscadoras.

“Sabemos que él tiene información sobre ellos, que nos mande una carta dándonos esa información porque sabemos que las personas que se llevaron a Alejandro trabajaban para el Cártel de Sinaloa en 2015″, señaló Ceci Flores.

Agregó que a su hijo Alejandro se lo llevaron ‘El Chava’, El Chato’ y ‘El Mudo’ y al menos 10 personas más que trabajaban con ‘El Chapo’.

“Me atrevo, así como él manda una carta pidiendo una vida digna, yo mando esta carta pidiendo la dignidad de mi hijo, que como humano tiene derecho de volver a casa, de ser localizado y de volver con su familia”, sentenció la madre buscadora.

Ceci Flores insisitió en que ‘El Chapo’ debe ayudar a las madres buscadoras. “Es la súplica de una madre que tiene 10 años luchando por su hijo, que escarba la tierra con sus propias manos”, agregó.

La madre buscadora dijo que las personas no se pueden acostumbrar a vivir con miedo, ni con dolor y la ausencia de sus seres queridos.

“Te lo suplica una madre y sé que eres una persona buena, ayudó a mucha gente, a muchos pobres, y que hoy te encuentras privado de tu libertad”, agregó Flores y afirmó que en la carta que manda al narco mexicano va su domicilio y espera una respuesta.

Aseguró también que es más grande el amor por su hijo que el miedo y por ello comparte su domicilio.

“El amor de madre no sabe apagarse ni sabe derrotarse. El único dolor que deberíamos sentir es al parir a nuestros muchachos, después, verlos crecer y enfrentar la vida, no olvidados ni echados al baúl de la impunidad”, finalizó Ceci Flores con un post en la red socia X.