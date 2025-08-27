Taylor Swift quedó ‘Enchanted’ con la propuesta: Ed, papá de Travis Kelce, revela detalles del compromiso

La amiga más personal de todas las girls y los boys se nos casa: Taylor Swift se compromete con Travis Kelce y los Swifties no pueden estar más emocionados, al igual que las familias de ambos, tan así que hasta el suegro de ‘Tay Tay’ reveló detalles.

Los mortales nos enteramos del compromiso la mañana del martes, pero en realidad hubo un ‘Blank space’ entre la propuesta y el momento en que lo revelaron al mundo, según dio a conocer Ed, papá de Tavis Kelce.

Además, compartió la emoción de su hijo y la cantante de ‘Shake It Off’ por dar este nuevo paso en su relación, pues ambos se ven muy enamorados y ya piensan en los detalles de la próxima boda.

¿Cómo le propuso Travis Kelce matrimonio a Taylor Swift?

Las fotos que compartieron en redes son sencillas, pero poderosas: un amplio jardín en el que muestran el anillo de compromiso de Taylor Swift, ambos felices y muy enamorados… ¿quién diría que todo ocurrió hace dos semanas aproximadamente?

Ed Kelce, papá de Travis, reveló en una entrevista con John Kosich de News 5 que la sede de la propuesta de matrimonio de los famosos fue el jardín de la casa de Kelce, en Lee’s Summit, Missouri, y no lo anunciaron hasta ahora porque él le dijo a la famosa cantante que lo anunciarían cuando ella decidiera.

Travis Kelce y Taylor Swift se comprometieron en el jardín de la casa de él. (Foto: EFE / @taylorswift)

Los consejos que le dieron a Travis Kelce antes de la propuesta

El jugador de Chiefs llevaba semanas planeando la propuesta, y para eso consultó no solo a su papá, también al padre de Taylor, Scott Swift, quienes le dieron algunos tips para hacer el momento más especial y ambos coincidieron.

“Lo iba a posponer hasta esta semana. Creo que ella estaba un poco nerviosa, pero la iba a posponer hasta esta semana para, ya sabes, hacer algo grandioso, para que fuera un evento especial. Y le repetí que podía hacerlo al lado de la carretera, en cualquier lugar que lo convirtiera en un evento especial (…) cuando te arrodillas y le pides matrimonio”, explicó.

El día que Travis Kelce le pidió matrimonio a Taylor Swift

El día que Kelce le propuso matrimonio a Taylor Swift, con la que lleva más de dos años de noviazgo, él la llevó al jardín ‘con engaños’ para arrodillarse ante ella y darle el anillo de compromiso valuado en varios miles de dólares.

“La llevó allí, estaban a punto de salir a cenar, y él dijo: ‘Salgamos a tomar una copa de vino’… Salieron, y fue entonces cuando él le hizo la propuesta, y fue precioso”, tal y como se ve en la publicación conjunta que ambos subieron a Instagram.

El anillo de compromiso de Travis Kelce a Taylor Swift está valuado en miles de dólares. (Foto: EFE/@taylorswift)

Taylor Swift y Travis Kelce revelaron compromiso a familiares por FaceTime

En cuanto se comprometieron, llamaron a los padres de ambos para compartirles la noticia, algo que Ed Kelce ya se esperaba, y dijo que no podía estar más feliz por ellos.

“Recibí una llamada por FaceTime, y en cuanto vi la llamada, vi que era Travis, y luego vi a Taylor allí con él. Sabía lo que iban a decir, y nos lo hicieron saber”, señala Ed.

El papá de Travis y Jason Kelce se dijo muy feliz por ver a su hijo tan enamorado de la cantante Taylor Swift, a quien describió como una gran mujer.

“Su madre y yo lo acompañamos a su casa a cenar. Taylor preparó la cena. Disfrutamos de una cena maravillosa con ellos en el patio, viéndolos a los dos tan locos el uno por el otro. Es realmente genial”, dijo Ed Kelce.

¿Cuándo se casan Taylor Swift y Travis Kelce? Esto dijo Ed Kelce

Como la propuesta es reciente, todavía no inician los preparativos de la boda ni tampoco se tiene una fecha tentativa, pero esperan que sea un evento magnífico, acompañados de las personas que aman.

Sin embargo, el papá del novio se dijo listo para el momento en que ambos decidan unir sus vidas en matrimonio y dar el ‘Sí, acepto’ en una ceremonia como la que ellos prefieran hacer.

“Son simplemente dos jóvenes muy enamorados, que se encuentran bajo un protagonismo que realmente no buscaban, pero que de alguna manera siguieron gracias a su éxito en sus respectivos campos”, expresó.