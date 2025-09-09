Circuito Cervantino 2025: Fechas, sedes, actividades en Ciudad de México y más

¡Guanajuato en todo México! El 53 Festival Internacional Cervantino (FIC) amplifica su alcance a varios estados con el Circuito Cervantino, una iniciativa con la que extiende sus actividades culturales y artísticas. La Ciudad de México recibirá decenas de presentaciones.

El objetivo es que los artistas del emblemático festival tengan mayor visibilidad en diferentes territorios. Para esta edición, son invitados de honor Reino Unido —a través del British Council y la embajada británica en México — y Veracruz.

A un mes del festival, Romain Greco, director ejecutivo del FIC, destacó que esta edición rompe con el esquema tradicional, pues habrá más de 140 producciones con más de 3 mil artistas de 31 países y muchas localidades del país.

El Circuito Cervantino extiende las actividades del festival por varios estados. (Foto: Cristian Ordoñez).

¿Cuándo y dónde es el Circuito Cervantino 2025?

El Festival Cervantino es del 10 al 26 de octubre de 2025 en Guanajuato. Además, durante todo octubre y hasta los primeros días de noviembre, se realizarán en varias ciudades distintas actividades y muestras de música, teatro, danza, literatura, artes plásticas y cine, como parte de su Circuito.

Muchos de estos eventos son de acceso libre y algunos otros mediante la compra de una entrada.

En el caso de los eventos de pago, los boletos estarán disponibles mediante en la página de Ticketmaster, donde en general los jueves se pueden adquirir boletos al 2x1 para algunos eventos.

Las actividades del Circuito Cervantino se realizarán en las próximas semanas en:

Tijuana, Baja California

Mexicali, Baja California

Cabo San Lucas, Baja California Sur

Ciudad de México, CDMX

Irapuato, Guanajuato

León, Guanajuato

Celaya, Guanajuato

Purísima de Bustos, Guanajuato

San Miguel de Allende, Guanajuato

Pachuca de Soto, Hidalgo

Guadalajara, Jalisco

Zapopan, Jalisco

Atizapán de Zaragoza, Estado de México

Cuernavaca, Morelos

Monterrey, Nuevo León

Querétaro, Querétaro

Mazatlán, Sinaloa

Culiacán Rosales, Sinaloa

Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlaxcala

El Festival Internacional Cervantino lleva su agenda a varios estados. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM (Graciela López Herrera)

¿Cuál es la agenda del Circuito Cervantino en CDMX?

Valeria Palomino, directora general de Circuitos y Festivales de la Secretaria de Cultura, describe que “este trabajo es con principio y derecho a la cultura, como lo marca nuestra Constitución”. Asimismo, destacó la incorporación de más instituciones en este año, como la UNAM, el INBAL, el Centro Cultural Helénico y el CENART, en un esfuerzo conjunto. De momento se han vendido cerca del 50% de las entradas a los eventos.

Juan Ayala, secretario de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, describió la participación universitaria e institucional como un factor para explicar la gran oferta cultural que ofrecen festivales de este estilo. “Percibimos la cultura como un diálogo que se orienta a comprender al otro”, expresa.

En tanto, Haydeé Boetto Bárcena, subdirectora general del INBAL, destacó que habrá 13 presentaciones del Circuito Cervantino en foros bajo la operación de esta institución como el Palacio de Bellas Artes o el Pabellón Escénico. “Estamos felices y honrados de formar parte”, agregó.

Por ejemplo, en la Ciudad de México, se presenta la compañía de teatro francesa Collectif 8 con una adaptación del clásico de la literatura 1984 de George Orwell, esto el 9, 10 y 11 de octubre en el Teatro Estefanía Chávez.

Otro evento cuenta con la participación de Sofia Pintzou y Mikolaj Karczewski, dueto coreográfico creado por Palle Granhøj, quienes presentan Una Eva y un Adán, un performance que muestra a los bailarines completamente desnudos a fin de cuestionar el pudor contemporáneo. El Auditorio del Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) los recibe el 10 y 11 de octubre. También se presentan en León el día 17.

Además, la compañía de teatro surcoreana Jajack Movement presenta la puesta ‘Samsara of Blossom’ dirigida por Yumi Kim en CDMX el 11 de octubre. También aterriza en Pachuca, Atizapán, Guadalajara y León.

El duo de violonchelo y piano italiano Dillon – Torquati se presenta el 15 de octubre en el Instituto Italiano de Cultura de la Ciudad de México.

Aquí puedes consultar la agenda completa del Circuito Cervantino.