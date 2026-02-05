Canadá ‘le da la vuelta’ a Trump: Dará créditos a Toyota y General Motors para debilitar aranceles de EU

El gobierno del primer ministro Mark Carney planea cambiar su sistema arancelario para crear un incentivo financiero más fuerte para que los fabricantes de automóviles inviertan en Canadá, resistiendo los esfuerzos de Estados Unidos por atraer empleos de fábrica.

El gobierno de Canadá mantiene los aranceles compensatorios que impuso a los autos y camiones fabricados en Estados Unidos el año pasado como represalia por los impuestos del presidente Donald Trump.

Sin embargo, está iniciando consultas sobre un nuevo programa de “crédito a la importación” que ayudaría a las empresas automotrices a reducir su carga arancelaria.

Las empresas que aún fabrican vehículos en Canadá, como Toyota y General Motors, podrán obtener estos créditos en función de su producción. Podrán usarlos para eliminar los aranceles sobre los productos estadounidenses que importan a Canadá o venderlos a otras compañías automotrices que deseen importar vehículos para su venta.

El nuevo sistema arancelario propuesto es parte de un conjunto de reformas que Carney anunció para tratar de reforzar un sector automotriz que ya estaba bajo presión antes de que Trump presentara una política arancelaria que busca reducir las importaciones automotrices estadounidenses.

La mayor parte de la producción canadiense se envía a Estados Unidos; los vehículos y las autopartes se encuentran entre sus principales exportaciones. Canadá también importa grandes cantidades de automóviles y camiones de su vecino del sur, fruto de una cadena de suministro integrada que ha evolucionado a lo largo de décadas y que Trump ahora intenta desmantelar.

“Nuestro objetivo es eliminar todos los aranceles en el sector automotriz para fortalecer el sector automotriz norteamericano”, declaró Carney en una planta de autopartes en la región de Toronto. “Pero reconocemos que ese no es el objetivo actual de la administración estadounidense. Su enfoque ha cambiado; es su derecho. Por lo tanto, debemos prepararnos para todas las posibilidades”.

Dos fabricantes japoneses, Toyota y Honda Motor, tienen grandes fábricas en la provincia de Ontario que representaron aproximadamente tres cuartas partes de la producción automotriz canadiense el año pasado.

GM y Stellantis NV se encargaron del resto. Ford Motor tiene una planta de ensamblaje canadiense que actualmente está fuera de producción debido a su reequipamiento para fabricar camionetas pickup.

¿Qué propone Canadá para reducir el impacto de los aranceles de Trump a los autos?

Algunos ejecutivos del sector automotor estadounidense se han sumado al debate para argumentar que el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá es vital para la industria y que vale la pena salvarlo, ya que se someterá a revisión este año.

“Construimos todo nuestro negocio de vehículos como una industria entre Canadá, México y Estados Unidos”, declaró el mes pasado Jim Farley, director ejecutivo de Ford, en una entrevista con Bloomberg Television. “Tenemos que revisarlo”.

Carney y la ministra de Industria, Melanie Joly, también anunciaron un nuevo sistema de estándares de eficiencia de combustible para automóviles y camiones, que reemplaza el mandato de vehículos eléctricos que era odiado por la industria automotriz.

Las normas anteriores sobre vehículos eléctricos exigían a los fabricantes de automóviles garantizar que al menos el 20 por ciento de las ventas fueran vehículos de cero emisiones en el corto plazo, con un objetivo del 100 por ciento para 2035.

En cambio, el gobierno se dispone a introducir nuevos estándares de emisiones de gases de efecto invernadero, con el objetivo de que los vehículos eléctricos representen el 90 por ciento de las ventas de automóviles nuevos para 2040.

El gobierno de Carney también está reestableciendo incentivos para los consumidores que compren o alquilen vehículos eléctricos. El programa, de 2.300 millones de dólares canadienses (1.700 millones de dólares estadounidenses), ofrece incentivos de hasta 5 mildólares canadienses para vehículos eléctricos de batería y de pila de combustible, y de 2 mil 500 dólares canadienses para híbridos enchufables. Se aplica únicamente a los automóviles fabricados en países con los que Canadá tiene un acuerdo de libre comercio.

Carney declaró recientemente que el gobierno está abierto a que empresas chinas ensamblen vehículos en Canadá por primera vez. Esto estaría sujeto a restricciones que podrían incluir el uso de software canadiense y la creación de empresas conjuntas con empresas nacionales, según declaró otro funcionario del gobierno a Bloomberg News el mes pasado.

La industria automotriz empleó directamente a más de 125 mil personas en Canadá en 2024, según el gobierno.

Carney llegó a un acuerdo con China en enero para permitir a los fabricantes de automóviles chinos exportar 49 mil vehículos eléctricos a Canadá con una tasa arancelaria reducida del 6.1 por ciento.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, quien ha estado en desacuerdo con Carney por su acuerdo con China, afirmó apoyar la nueva estrategia automotriz de Ottawa.

Las normas anteriores sobre vehículos eléctricos eran demasiado onerosas para las empresas, y el plan del gobierno de asignar miles de millones de dólares a las empresas automotrices que deseen invertir en nuevos equipos o tecnología será de gran ayuda, afirmó el primer ministro.

“El presidente Trump está haciendo todo lo posible para trasladar los empleos del sector automotriz canadiense al sur de la frontera”, declaró en un comunicado enviado por correo electrónico. “Ante los aranceles del presidente Trump, necesitamos que nuestro sector automotriz sea más competitivo”.