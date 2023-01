‘Retorno’ del ‘Chapo’ Guzmán a México: ¿Es legal su regreso al país? Esto dice la ley

Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán pidió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que lo devuelvan a México a seis años de su encierro en la cárcel de ADX Florence, donde cumple una cadena perpetua más 30 años posteriores a su muerte.

Las autoridades mexicanas no cerraron la puerta a la solicitud del exlíder del Cártel de Sinaloa. López Obrador dijo que no se puede descartar el caso, ya que se trata de una cuestión de derechos humanos; sin embargo, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que no ve posibilidades para su regreso, aunque se va a revisar el tema.

José Refugio Martínez, abogado del ‘Chapo’, explicó que Guzmán Loera sufre de “tortura psicológica” en su encarcelamiento, así como trato desigual en comparación con los otros reos (menos llamadas permitidas a familiares o abogados, por ejemplo), y que se le prohíbe hablar en español.

Ante la situación, la defensa del exlíder del Cártel de Sinaloa pide que el gobierno interfiera para traerlo de regreso a México.

¿Existe alguna vía legal para que ‘El Chapo’ Guzmán regrese a México?

El presidente López Obrador insistió en que existen vías e instancias internacionales para llevar casos como los del ‘Chapo’ Guzmán, detenido en 2016 y extraditado a Estados Unidos.

El mandatario aseguró que la situación quedará en manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien verá si tiene las facultades para cumplir la petición.

Estados Unidos y México tienen un acuerdo de transferencia de prisión que permite a los presos condenados en un país cumplir su condena en su país de origen bajo ciertas circunstancias. Pero dados los crímenes de Guzmán, su sentencia y los riesgos que supuestamente aún representa, muchos dudan que el acuerdo se aplicaría en su caso.

Además, la Ley Federal de Extradición, aunque no especifica en los casos de personas ya extraditadas, señala que se puede negar una extradición en caso de que exista la sospecha de tortura de parte del país que solicita el traslado de un detenido.

El artículo 10 Bis de la ley señala que “queda prohibido extraditar a una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estará en peligro de ser sometida a tortura o desaparición forzada. A efecto de determinar si existen razones para suponer que la persona puede ser sometida a tortura, las autoridades competentes tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinentes, inclusive, cuando proceda, la existencia en el Estado de que se trate de un cuadro persistente o sistemático de violaciones manifiestas, patentes o masivas de derechos humanos”.

El artículo 36 de dicha ley señala que es el Ejecutivo de la Unión, es decir, el Presidente, quien puede recurrir al artículo 10.

¿Cómo vive el ‘Chapo’ en Estados Unidos?

‘El Chapo’ considera que su proceso de extradición a Estados Unidos, realizado durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, tuvo diversas violaciones al debido proceso, por lo que pidió la ayuda del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para regresar a México.

“No le pega el sol, la comida es de pésima calidad no hay salud; estuvo enfermo de unas muelas y en vez de curarlas, se las sacaron para que no estuviera molestando”, dijo su abogado en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula.