Muere chef Michael Chiarello a los 61 años tras una fatal reacción alérgica: ¿Quién era y qué le pasó?

“Guardamos con cariño los momentos que pasamos con él, tanto en sus cocinas como en nuestros corazones”: Gruppo Chiarello anunció a través de un mensaje el fallecimiento del afamado chef y “patriarca” Michael Chiarello, a los 61 años.

Michael Chiarello, cocinero estadounidense, no solo era reconocido por su sazón, sino por ser el rostro de diversos programas de televisión como Food Network y Top Chefs.

El cocinero murió el pasado 6 de octubre en el hospital Queen of the Valley Medical Center de Napa, en California, Estados Unidos, rodeado de amigos y familia.

Michael Chiarello tenía su proyecto de vinos. (Foto: Instagram / @chiarellovineyards).

En un comunicado enviado a Entertainment Weekly, su familia describe: “Lamentamos profundamente la pérdida de nuestro querido patriarca Michael... Su brillantez culinaria, su creatividad sin límites y su inquebrantable compromiso con la familia eran la esencia de su ser. Unía a la gente a través de la alegría de las comidas compartidas, fomentando recuerdos duraderos alrededor de la mesa.”

Además, en el texto se menciona que recordarán los momentos que pasaron en sus cocinas y corazones: “Su legado vivirá para siempre en el amor que vertía en cada plato y en la pasión que nos inculcó a todos para saborear los sabores de la vida.”

¿De qué murió el chef Michael Chiarello?

En un comunicado enviado a Entertainment Weekly, sus personas cercanas informaron que el chef estaba siendo atendido por una reacción alérgica aguda que le provocó un shock anafiláctico, el cual es una reacción grave y potencialmente mortal del sistema inmune.

Todo comienza con la reacción exagerada del cuerpo al generar anticuerpos contra sustancias que normalmente no son dañinas, como ciertos alimentos (cacahuates, mariscos, pescado, etc.) o piquetes de ciertos insectos. Aunque no suele ser mortal, una reacción alérgica grave puede provocar anafilaxia.

Según Mayo Clinic, la anafilaxia provoca síntomas minutos después de la exposición a un alérgeno (sustancia que detona la reacción alérgica), causa reacciones cutáneas como urticaria, baja en la presión arteria, pulso débil, náusea, vómitos o diarrea.

“La reacción puede incluir picazón de la piel, edema, colapso de los vasos sanguíneos, desmayo, dificultad para respirar y muerte”, agrega el Instituto Nacional de Cáncer.

Michael Chiarello aparecía con frecuencia en televisión. (Foto: IMDB).

¿Quién fue Michael Chiarello?

Michael Chiarello nació el 26 de enero de 1962 en California, Estados Unidos, fue un chef, escritor y productor que alcanzó bastante fama en Estados Unidos por programas como Easy Entertaining with Michael Chiarello (2003), el cual fue ganador de un Emmy; además de NapaStyle (2004) y Season by Season (2000).

Él abrió su primer restaurante en 1987, Tra Vigne en Napa Valley, más tarde fue chef propietario de otros establecimientos como Bottega, Ottimo y Coqueta; además del viñedo Chiarello Family Vineyards.

Entre sus destacadas apariciones en televisión fue como juez de reality show en Top Chef, Top Chef Masters y Next Iron Chef. También recibió premios como Chef del Año de la CIA en 1995.

Michael Chiarello era una celebridad de televisión. (Foto: Instagram / @chefchiarello).

El chef también se vio en algunos escándalos, según El Mundo, en 2016 dos de sus empleadas en Coqueta lo demandaron por acoso sexual y por vulnerar la legislación laboral debido a “un ambiente laboral hostil y de elevada carga sexual”. En 2017 llegaron a un acuerdo y no fue a juicio el caso, el chef aseguró en un comunicado en ese entonces que era inocente y estaba “disgustado”.

“La pasión del chef Michael Chiarello por la comida y la vida quedará grabada para siempre en nuestras cocinas y nuestros corazones. Mientras lloramos la muerte de Michael, también celebramos su legado que continúa con sus restaurantes, Bottega, Coqueta (San Francisco y Napa Valley), y Ottimo”, agregaron en el comunicado de Gruppo Chiarello.

Su familia solicitó donaciones a Meals on Wheels en lugar de flores para el chef.