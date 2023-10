Actriz Daniela Tapia, de ‘MasterChef’, cuenta cómo salió de Israel tras ataques: ‘Estoy en shock’

“Solo le pido a dios salir de aquí”, compartió la actriz Daniela Tapia en relación con la experiencia que vivió durante los ataques sorpresa que sufrió Israel a manos de Hamás.

Daniela Tapia Curbelo es una intérprete originaria de Cuba que ha destacado en la televisión por su participación en producciones como MasterChef Colombia (2019), Betty en NY (2019), La suerte de Loli (2021), entre otros.

Por medio de sus redes sociales, a principios de octubre Daniela Tapia presumió que se encontraba de viaje por Israel, aunque no reveló si se trataba por fines personales o si estaba trabajando en algún proyecto nuevo.

Daniela Tapia estaba de viaje por Israel. (Foto: Instagram / @danielatapiaoficial)

¿Cómo fue la experiencia de Daniela Tapia en Israel?

La noche de este 7 de octubre, Israel sufrió un ataque luego de que militantes de la Franja de Gaza dispararan más de 3 mil misiles y se infiltraran en distintas zonas de la parte sur del país, dejando alrededor de 250 personas fallecidas y más de mil 500 heridos.

“Los números siguen subiendo y con ellos nuestra tristeza. Nuestras plegarias están con las familias de los secuestrados, asesinados o heridos por Hamás”, escribió la Oficina de Prensa del Gobierno de Israel.

La actriz Daniela Tapia fue una de las personas que estaban en Israel cuando inició el ataque y, por medio de historias de Instagram, narró su experiencia.

Daniela Tapia narró su experiencia para salir de Israel. (Foto: Instagram / @danielatapiaoficial)

“En mi vida había escuchado bombas, salir a una terraza y escuchar el sonido de las bombas de como caen... estoy en una casa, con una familia y unos niños. Hay un búnker que nos protege y solo le pido a dios salir para estar con mi familia”, explicó la artista.

Daniela Tapia pidió a sus seguidores que investigaran lo que pasa en Israel para que ella no tenga que hablar sobre la situación:

“Yo no quiero ponerme hablar, estoy en ‘shock’ la verdad no sé qué puedo decir. Me desperté a las ocho de la mañana con bombas, ustedes no saben que es despertarse y sentir el ‘boom’”.

¿Qué le pasó a Daniela Tapia?

“Todo el mundo está tratando de salir del país, están en guerra”, comentó Daniela Tapia en una de sus historias de Instagram.

Por medio de redes sociales, algunos de los fanáticos de Daniela Tapia mostraron preocupación por la situación en la que se encontraba la intérprete. La famosa consiguió llegar al aeropuerto de aquel país, pero tuvo algunos percances en su trayecto.

“Estaban bombardeando y tuvimos que tirarnos en medio de la calle del ‘express way’, nos tiramos en el piso y todo el mundo estaba tirando en el suelo con niños”, compartió Daniela Tapia con lágrimas mientras se trasladaba al aeropuerto de Israel.

“Logré llegar al aeropuerto... gracias a dios porque la aerolínea mía es la única que está volando”. Este 8 de octubre, Daniela Tapia compartió en sus redes sociales que logró llegar a su hogar y reunirse con sus familiares.