¿Bruno Mars está en Israel? Esto sabemos tras la cancelación de su concierto en Tel Aviv

Tras haber cancelado su presentación en Israel, los seguidores del cantante Bruno Mars se han cuestionado en dónde se encuentra el cantante.

Bruno Mars, cuyo verdadero nombre es Peter Gene Hernández, es un artista originario de Hawaii, Estados Unidos, que saltó a la fama en 2010 por el estreno del sencillo ‘Just The Way You Are’ y en la actualidad es reconocido por canciones como: ‘The Lazy Song’, ‘Treasure’, ‘When I Was Your Man’, entre otros.

Actualmente, Bruno Mars está realizando una gira musical mundial por el estreno de su nuevo álbum Silk Sonic; sin embargo, tuvo que cancelar una de sus presentaciones en Israel por la situación actual que enfrenta el país.

Bruno Mars se presentó a principios de octubre en Israel. (Foto: Instagram / @brunomars)

¿Por qué Bruno Mars canceló su concierto en Israel?

La madrugada de este 7 de octubre, el primer ministro Benjamín Netanyahu anunció que Israel está “en guerra” luego de que militantes de la Franja de Gaza dispararan más de 2 mil misiles y se infiltraran en zonas de la parte sur del país.

El ataque sorpresa contra Israel dejó a más de 100 personas muertas y alrededor de 900 heridos.

“Los números siguen subiendo y con ellos nuestra tristeza. Nuestras plegarias están con las familias de los secuestrados, asesinados o heridos por Hamás”, escribió la Oficina de Prensa del Gobierno de Israel.

Bruno Mars consiguió presentarse una noche en Israel. (Foto: Instagram / @live.nation.israel)

En marco del conflicto armado, Bruno Mars, quien se presentó el pasado 4 de octubre en el parque Hayarkon, canceló su segunda fecha en Tel Aviv.

“Estimados clientes, el concierto de Bruno Mars programado para esta noche se cancela. Todas las compras de entradas para el show recibirán un reembolso automático... estamos con los residentes de Israel, los combatientes de las FDI y las fuerzas de seguridad en estos momentos difíciles”, escribió Live Nation Israel, la empresa encargada de organizar la presentación del artista.

A pesar de ello, Bruno Mars consiguió dar uno de sus conciertos la noche del pasado 4 de octubre con artistas locales como Margie, Agam Bohbut y Jasmine Moalem. Esto fue lo que escribió Live Nation sobre la primera presentación del cantante:

“Bruno Mars, nosotros también te amamos ¡Después de ayer, parece que finalmente hay un acuerdo amplio y completo con Israel te ama! Hemos estado y hecho muchos conciertos en nuestras vidas (sin embargo, somos Live Nation), pero un concierto así parece que Park Hayarkon no ha visto en mucho, mucho tiempo”.

Se desconoce el paradero actual de Bruno Mars. (Foto: Instagram / @live.nation.israel)

¿En dónde se encuentra Bruno Mars?

Después de haber cancelado su concierto, algunos medios de comunicación y seguidores del artista comenzaron a especular sobre el paradero del Bruno Mars.

Incluso hay quienes señalaron en redes sociales que el famoso se encuentra en aquel país con mensajes como: “Bruno Mars se encuentra en Israel”, “¿cómo que Bruno Mars se encuentra en Israel?”, “Me pregunto si Bruno ya está en su casa”, entre otros.

A pesar de las especulaciones, hasta el momento el cantante no se ha pronunciado al respecto de la cancelación de su concierto y tampoco ha revelado si se encuentra dentro de Israel o si consiguió salir de aquel país.