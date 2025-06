Las taquerías de Florinda Meza: ‘Cuando los tacos de bistec empezaban, el taquero me daba 8 mil mensuales’

Y la próxima vez vaya a pedirle tacos a su abuela: Florinda Meza, expareja de Chespirito, contó que en la década de los 80 tuvo dos taquerías en la Ciudad de México, cuando ‘los de bistec empezaban’ y con la que ganaba “8 mil mensuales”.

La actriz conocida por su personaje de Doña Florinda en El chavo del 8 entró al negocio de la comida, pero decidió salirse luego de tener un desacuerdo con su personal.

Meza no es la única famosa que incursionó en este tipo de negocios, por ejemplo, está Roberto Palazuelos con sus Tacos Papi, por mencionar uno.

Florinda Meza y Chespirito fueron pareja. (Cuartoscuro).

¿Qué pasó con las taquerías de Florinda Meza?

La actriz Florinda Meza aseguró que tuvo dos taquerías en la Ciudad de México, donde su principal especialidad eran los tacos de bistec.

El negocio de comida lo inició cuando “los de bistec apenas empezaban”, emprendimiento que comenzó cuando estaba en los programas de Chespirito, dijo en una entrevista para Adela Micha compartida este 29 de junio.

“Fui muy emprendedora, estando en los programas de Chespirito tuve taquerías, de bistec, empezaba en ese tiempo (...) Una de ellas estaba en División del Norte”, detalló.

Sin embargo, descubrió que el encargado, quien le daba “8 mil mensuales” de ganancia, abrió su propio negocio: “Como no las podía atender, en una de las taquerías, el encargado me entregaba de aquellos 8 mil pesos mensuales, luego descubro que él obtuvo el dinero suficiente para poner su propio negocio, enfrente, en la misma avenida”.

Esto la llevó a traspasarlas y guardar el dinero que obtuvo de las dos taquerías en la CDMX: “No, esto no es lo mío y las traspasé las dos, con las dos ganaba mensualmente, pero al final ya solo guardé ese dinero que gané”, explicó Florinda Meza para el programa La Saga en la misma entrevista.

Florinda Meza tuvo dos taquerías en la CDMX. (Foto: Instagram @florindamezach1)

¿Qué dijo Florinda Meza de los hijos de Chespirito?

En redes sociales revivió una entrevista que le hicieron a Florinda Meza y a Roberto Gómez Bolaños en 2004 para el programa chileno Pasiones.

En el video, ella hace mención a los “defectos” del protagonista de El Chapulín Colorado y no dudó en señalar a los hijos de Chespirito con Graciela Fernández, su primera esposa.

“Él tenía siete grandes defectos: seis hijos y una esposa (...) Si fueran míos, serían maravillosos, pero no siendo míos, eran un problema y un defecto“, declaró Meza.

La respuesta de Gómez Bolaños fue que sus hijos eran maravillosos y preguntó: “¿cómo pueden ser defectos?”.

Actualmente, en un comentario de Instagram, le preguntaron acerca de sus declaraciones hechas hace más de 20 años y ella respondió de la siguiente manera:

“Seguramente me preguntaron por el tiempo en que no le hice caso a Roberto, yo lo vi como un hombre perfecto y esos serían sus únicos ‘defectos’ para decirle que sí, a pesar de su insistencia (...) Él amaba a sus hijos y no hubiera estado con alguien que no los respetara, fue un modo de hablar y responder a una pregunta específica”, explicó Florinda Meza.