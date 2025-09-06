Alejandro Fernández pospone conciertos por enfermedad: ¿Qué le pasó al ‘Potrillo’?

Alejandro Fernández 'El Potrillo' se enfermó de salmonelosis y pospuso sus conciertos de este fin de semana.

‘Lele pancha’ al cantante Alejandro Fernández, quien se vio obligado a posponer dos de sus conciertos gracias a una enfermedad; pero no se preocupen, que el cantante está fuera de peligro.

Estos shows no involucran el próximo concierto de Alejandro Fernández en el Estadio GNP Seguros el 4 de octubre, pero sí dos fechas importantes en Estados Unidos.

El cantante, que actualmente realiza una gira en homenaje a su papá, Vicente Fernández, ya se recupera en casa, pero sí le dijeron, por recomendación médica, que tomara reposo por 4 días, al menos.

¿Qué le pasó a Alejandro Fernández?

A través de un comunicado en sus historias de Instagram, Alejandro Fernández comenta que enfrenta momentos complicados de salud gracias a una salmonelosis, enfermedad que afecta el tracto gastrointestinal.

Lo anterior le obliga a posponer los conciertos en Dallas y El Paso, Texas, programados para estos 6 y 7 de septiembre, respectivamente.

Alejandro Fernández se encuentra en reposo tras contraer salmonelosis. (Foto: Cuartoscuro)

“Queridos amigos de Dallas y El Paso, desgraciadamente he estado batallando con salmonelosis y, por indicación médica, debo guardar reposo total durante los próximos cuatro días”, explica ‘El Potrillo’.

Los síntomas y diagnóstico de Alejandro Fernández por salmonelosis

En otra historia, compartió su receta médica firmada por el Dr. Baltazar Servin Vargas, quien explica que los “síntomas gastrointestinales de inicio súbito y agudo”, le provocaron al cantante de música ranchera deshidratación, agotamiento físico e hipertermia (temperatura corporal demasiado alta).

Después de practicarle estudios de laboratorio y cultivo, lo diagnosticaron con salmonelosis, por lo que necesita reposo absoluto por, al menos, 4 días, además de tratamiento médico.

Fechas reprogramadas de Alejandro Fernández en Dallas y El Paso, Texas

Para no hacer una cancelación, el artista mexicano reprogramó los conciertos para octubre, después de su presentación en el Estadio GNP Seguros. Las nuevas fechas son:

18 de octubre : Dickies Arena en Ft. Worth, Texas.

: Dickies Arena en Ft. Worth, Texas. 19 de octubre: Don Haskins Center en El Paso, Texas.

Los boletos que se adquirieron para los shows de este sábado y domingo serán válidos en las nuevas fechas, para que sus seguidores conserven los boletos.

“Gracias de corazón por todo su cariño y comprensión. ¡Nos vemos la próxima semana en Phoenix y Las Vegas!“, agregó el cantante de ‘Nube Viajera’.

Historia en Instagram de Alejandro Fernández. (Foto: Captura de pantalla Instagram)

¿Qué es la salmonelosis?

La salmonelosis es una infección causada por la bacteria Salmonella, que afecta principalmente al sistema digestivo y se transmite a través de alimentos o agua contaminados. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), esta enfermedad es una de las infecciones alimentarias más comunes en el mundo, con millones de casos reportados cada año.

En México, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) también alerta que la contaminación puede producirse en cualquier etapa de la cadena alimentaria, desde la producción hasta la manipulación en el hogar.

La bacteria puede encontrarse en carnes crudas, huevos, lácteos no pasteurizados, frutas y verduras que hayan estado en contacto con agua contaminada.

La salmonela ataca los intestinos principalmente, aunque puede expandirse a otras partes del cuerpo. (Shutterstock)

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salmonelosis suele ser autolimitada en la mayoría de los pacientes, pero puede causar complicaciones graves en niños pequeños, adultos mayores o personas con sistemas inmunitarios debilitados. Por ello, la prevención mediante una correcta higiene y cocción de los alimentos resulta clave para reducir el riesgo de contagio.

Síntomas de la salmonelosis

Los síntomas de la salmonelosis suelen aparecer entre 6 y 72 horas después de ingerir alimentos contaminados y pueden durar entre 4 y 7 días. Entre los más comunes se encuentran: