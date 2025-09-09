‘Íralo’, traes las de Georgie: ¿Cuánto cuestan las botas MSCHF x Crocs de José Eduardo Derbez?

‘Y sin embargo se repite la historia’… al igual que pasó con sus lentes Balenciaga, José Eduardo Derbez robó miradas en redes sociales gracias a unas peculiares botas.

El hijo de Eugenio Derbez compartió una foto en su perfil de Instagram en la que aparece con una chamarra de vinil y estoperoles amarilla, que hacía juego con unas botas amarillas que por mucho destacaban.

“Modo discreto para salir a caminar. Bonito inicio de semana!”, escribe el también comediante, quien recibió miles de comentarios gracias su peculiar look, el cual combinó con un pantalón de mezclilla y gafas oscuras, además de una gorra.

Así son las botas MSCHF x Crocs de José Eduardo Derbez

Muy similares a las botas ‘Astroboy’ de Yeri Mua, se trata de un calzado de la marca MSCHF, el colectivo artístico de Nueva York conocido por crear objetos virales y poco convencionales, y Crocs, la marca famosa por sus icónicos zuecos de goma.

"Con un acabado en un tono soleado, esta bota de estilo cómico presenta una carcasa de goma TPU con detalles inspirados en los zuecos Crocs", explica el sitio especializado en calzado, GOAT.

Estas botas, que originalmente se hicieron virales en color rojo, ahora llegan en una versión amarilla igual de extravagante. Tienen una silueta enorme y redondeada que parece sacada de una caricatura o de un videojuego. Son tan voluminosas que, más que un calzado, parecen un accesorio de performance o un disfraz de superhéroe.

Su diseño conserva el toque característico de Crocs, con perforaciones en la parte frontal y detalles que recuerdan a sus sandalias clásicas, pero llevados a una escala gigantesca. Más que un producto pensado para la comodidad o la vida diaria, estas botas funcionan como una pieza de moda experimental que busca llamar la atención. Por eso el hijo de Victoria Ruffo dijo de forma sarcástica ‘modo discreto’.

“Incluye puertos de ventilación y una tira giratoria en el talón con el logotipo de Crocs en relieve. Al igual que su predecesora, la bota cuenta con un acolchado extragrande alrededor del cuello y una entresuela de EVA acolchada”, agrega el sitio GOAT.

Las botas MSCHF x Crocs conservan el estilo extravagante de la primera marca con los orificios suecos de Crocs. (sneakerstore.com.mx)

Precio de las botas MSCHF x Crocs amarillas

Esta colaboración se lanzó en 2023, y entre los comentarios de la publicación de José Eduardo Derbez, su pareja Paola Dalay comentó: “la mejor compra del año definitivamente! De nada por encontrarlas”. Y es que en realidad es una odisea hallarlas, no digamos en un número en específico.

Ya no están disponibles en el sitio de la marca MSCHF, ni en la de Crocs, solo están a la venta en páginas especializadas en tenis, y los precios varían dependiendo de dónde las busques.

Por ejemplo, en Stockx están disponibles en distintos precios dependiendo de la talla, y estos van de 9 mil 220 a 17 mil 120 pesos, mientras en GOAT las puedes hallar desde 7 mil 596 hasta 15 mil 751 pesos.

Precio de las botas MSCHF x Crocs de José Eduardo Derbez. (Foto: Captura de pantalla goat.com)

Sneaker Store es otro sitio en el que las puedes adquirir por 11 mil 500 pesos. La mala noticia para aquellos de ‘pie pequeño’ es que la mayoría son tallas grandes.