Meningitis aséptica no es contagiosa; ¿Cómo se transmite la enfermedad?

La Secretaría de Salud del Estado de Durango tiene el registro de 70 casos confirmados de meningitis y 21 defunciones, lo cual mantiene en alerta a la entidad debido a la manera en la cual las personas adquirieron la enfermedad.

¿Qué es la meningitis aséptica?

La meningitis es una enfermedad que consiste en la inflamación de los tejidos que cubren el cerebro y la médula espinal. La meningitis viral o aséptica es causada por una infección con uno o varios tipos de virus, bacteria u hongos, señala la Oficina de Salud Pública de Luisiana.

¿Cómo se contagia la meningitis?

El brote de meningitis registrado en Durango estuvo relacionado con los procedimientos anestésicos utilizados en los hospitales locales, por lo que no hubo contagio de persona a persona, informó la Secretaría de Salud de México.

“Se trata de una infección directa en el sistema nervioso central a través de procedimientos anestésicos”, señaló la dependencia a través de un comunicado.

La Secretaría de Salud atribuyó el brote a contaminación, pero dijo que era demasiado pronto para decir si la sustancia anestésica en sí, o la forma en que se manejó, fue la culpable de las infecciones.

Sin embargo, cuando la meningitis es bacteriana, las personas transmiten las bacterias a través de las secreciones respiratorias o de la garganta (como al botar saliva o escupir). Generalmente, esto ocurre al tener contacto cercano (al toser o besar) o de larga duración (cuando las personas viven juntas), señalan los Centros para el Control y la Prevención de enfermedades (CDC).

Además, las personas pueden contraer las bacterias que producen meningitis al comer alimentos contaminados, preparados por alguien que no se lavó bien las manos después de ir al baño.

¿Cómo prevenir la meningitis aséptica?

Actualmente, en Estados Unidos no existen vacunas para proteger a las personas contra los enterovirus no poliomielíticos, los cuales son la causa más común de la meningitis. La mejor manera de ayudar a protegerse y a proteger a los demás de las infecciones por enterovirus no poliomielíticos es:

Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente, por al menos 20 segundos, en especial después de cambiar pañales o de ir al baño.

Evitar el contacto cercano (como tocar o dar la mano) con las personas que estén enfermas.

Limpiar y desinfectar las superficies que se tocan frecuentemente.

Quedarse en casa si está enfermo y no mandar a los niños a la escuela cuando estén enfermos.

Evite las picaduras de mosquitos y de otros insectos que transmiten enfermedades que pueden infectar a los seres humanos.