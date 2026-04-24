Antes era ‘Perla del Oriente’: La razón por la que Bísquets Obregón, negocio de Miguel Mancera, se llama así

El exsenador Miguel Ángel Mancera y su familia son prpopietarios de Bísquets Obregón (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, IA Gemini).

El origen del nombre de la popular cadena de restaurantes Bísquets Obregón se remonta a un cambio clave en la historia de un ‘café de chinos’ adquirido por la familia de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México.

El establecimiento no siempre llevó esa denominación: en sus inicios operó como La Perla de Oriente, hasta que su ubicación y evolución comercial redefinieron su identidad.

La transformación del nombre está ligada a la avenida donde nació el negocio. De acuerdo con Mancera, la historia del local arrancó en la colonia Roma, donde su familia tomó control del establecimiento y comenzó a posicionarlo con una oferta centrada en pan recién horneado y café con leche.

¿Por qué Bísquets Obregón se llama así y qué pasó con ‘La Perla de Oriente’?

El negocio que hoy se conoce como Bísquets Obregón abrió originalmente como La Perla de Oriente en 1945, tras la compra de un ‘café de chinos’ por parte de Isidro, tío de Miguel Ángel Mancera, quien convocó a su padre para operarlo. La ubicación fue clave: el local se encontraba en avenida Álvaro Obregón número 60, en la Roma.

Con el tiempo, la identidad del lugar cambió. La referencia a la avenida terminó por sustituir el nombre original, dando paso a una marca más asociada con su ubicación y con el producto que lo distinguía: los bísquets recién horneados.

Así, el nombre evolucionó hasta consolidarse como Bísquets Obregón, una denominación que conecta geografía y oferta gastronómica.

¿Cómo inició el negocio de la familia Mancera en un café?

El origen del establecimiento está vinculado a la tradición de los ‘cafés de chinos’ en la capital mexicana, espacios populares durante la primera mitad del siglo XX.

Estos negocios destacaban por su café con leche servido en vaso de vidrio —conocido como “lechero”— y por su pan dulce elaborado con técnicas heredadas por inmigrantes chinos que adaptaron recetas europeas.

Antes de integrarse al proyecto familiar, el padre de Miguel Ángel Mancera trabajaba en banquetes, donde desarrolló experiencia en panadería, incluida la elaboración de la astorga, una mantecada con alto contenido de mantequilla. Esa base técnica resultó clave para definir la oferta del nuevo negocio.

El propio Mancera relató el contexto laboral de su padre en entrevista: “siempre estaba ahí hasta la madrugada”, sobre su trabajo en banquetes. Posteriormente, al incorporarse al café adquirido por la familia, trasladó recetas y conocimientos que marcaron el inicio del proyecto.

Miguel Ángel Mancera no solo se ha dedicado a la política (Foto: Cuartoscuro). (Graciela López Herrera)

Bísquets Obregón: De cafetería tradicional a una franquicia nacional

En sus primeros años, el negocio operó como una pequeña cafetería con servicio cercano y productos recién hechos. La propuesta incluyó bísquets horneados diariamente y café con leche preparado de forma característica, lo que generó una base de clientes que impulsó su crecimiento.

La expansión comenzó con nuevas sucursales en la década de 1960, incluyendo ubicaciones en Plaza Inn y Ciudad Satélite. Más adelante, el negocio adoptó el modelo de franquicia, decisión que surgió dentro de la propia familia para evitar vender la empresa a un grupo restaurantero.

El cambio de esquema permitió su crecimiento a nivel nacional. La primera franquicia abrió en Cancún en 1995 y, con el paso del tiempo, la marca superó el centenar de sucursales en distintos estados del país.

El exsenador Miguel Ángel Mancera cuenta con participación accionaria en las empresas vinculadas a la marca. Según la Gaceta del Senado de abril de 2016, posee el 20% de compañías que operan bajo el nombre comercial Bísquets Obregón, con un valor acumulado reportado en ese momento de al menos un millón de pesos.

Bísquets Obregón es un negocio que inició el padre del senador Miguel Ángel Mancera (PRD). (Foto: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM) (Graciela López Herrera)

¿Qué ofrece hoy Bísquets Obregón?

Aunque el negocio evolucionó, conserva elementos de su origen como ‘café de chinos’. El menú mantiene el pan dulce y el café con leche como ejes, a los que se sumaron desayunos y platillos de cocina mexicana.

Entre las opciones se encuentran bísquets con mantequilla, mermelada o cajeta, así como molletes, huevos preparados, enchiladas, enfrijoladas, flautas y huaraches. También se integraron ensaladas, sándwiches y otros alimentos para distintos horarios del día.

En términos de precios, un café y algunos bísquets rondan los 50 pesos, mientras que los desayunos suelen ubicarse cerca de los 100 pesos. La mayoría de los platillos no supera los 200 pesos, lo que mantiene una oferta accesible en comparación con otros restaurantes de cadenas.