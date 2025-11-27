Desaparición de agentes de Harfuch: Marina realiza operativo federal en departamentos de lujo en Cima Park

El complejo de departamentos de Cima Park fue intervenido por elementos del Ejército este miércoles 26 de noviembre.

Elementos de Seguridad realizaron un operativo federal en el complejo de departamentos Cima Park, en Zapopan, Jalisco, luego de que en dicha entidad se reportara la desaparición de dos agentes del equipo de Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Al menos dos departamentos fueron intervenidos por las autoridades, aunque se desconoce el motivo que les llevó a investigar la desaparición de los agentes en la zona de viviendas ubicada en la colonia Valle Real.

De acuerdo con medios de comunicación locales, los reportes de vecinos apuntan a que los elementos de la Secretaría de Seguridad, así como de la Marina, entraron al complejo de departamentos la tarde de este miércoles 26 de noviembre.

El portal Mural explicó que el operativo comenzó cerca de las 15:00 horas sobre Paseo de la Costana y avenida Santa Margarita, además de que los cruces fueron cerrados cuando entraron los elementos de Seguridad.

La actividad de las autoridades se centró especialmente en una torre de departamentos, además de que la policía local patrulló los alrededores.

Cerca de las 18:40 horas se reportó que los agentes ‘reventaron’ dos departamentos como parte del operativo.

Por ahora, no hay registro de detenidos o de personas en Cima Park relacionadas con la desaparición de dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que trabajan para Omar García Harfuch.

¿Qué sabemos de los agentes de Harfuch desaparecidos en Jalisco?

Este miércoles 26 de noviembre, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que dos de sus elementos no acudieron a los operativos planeados en Guadalajara contra el crimen organizado en Jalisco.

La información oficial indica que desde el martes 25 de noviembre se perdió comunicación con ellos, cuando circulaban en un vehículo oficial, mismo que fue encontraron abandonado horas más tarde en Paseo de Los Virreyes, Zapopan.

Por ahora, los agentes de inteligencia están en calidad de “no localizados”, además de que sus familias cuentan con el acompañamiento de la institución.

Además, las investigaciones y operaciones están en curso para dar con las personas responsables en caso de que se confirme que fueran privados de su libertad.

Con información de Mural.