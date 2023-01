Florian Thauvin, campeón del mundo y mejor pagado de la Liga MX, tiene un pie fuera de Tigres

Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) han fichado al último goleador de la Liga MX, el argentino Nicolás Ibáñez, pero tendrían que ‘sacrificar’ al delantero francés campeón del mundo, Florian Thauvin.

La noche del miércoles, Tigres anunció oficialmente como su nuevo refuerzo a ’Nico’ Ibáñez -quien pasó de valer 900 mil dólares a 7.5 mdd en tres años.

🆕🇦🇷 ¡Refuerzo, bienvenida y a entrenar! 💣 Nico Ibáñez fue presentado ante el plantel y ya vivió su primer práctica como Tigre.#SiempreContigo 👊🏼 #EstoEsTigres 🐯 pic.twitter.com/b2axwDAsAo — Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) January 18, 2023

“Llegar a Tigres y tener la oportunidad de reforzar como lo hemos hecho, me ilusiona”, comentó en conferencia el director técnico Diego Cocca. “Traer a (Fernando) Gorriarán y a ‘Nico’ Ibáñez es un privilegio y un desafío. Estoy contento y como Tigres no me deja de sorprender”.

Thauvin dejaría su lugar a ‘Nico’ Ibáñez en Tigres

Nicolás Ibáñez no podrá debutar con su nuevo club este fin de semana en la jornada 3 ante Xolos de Tijuana ya que los Tigres aún deben dar de baja a un futbolista extranjero.

El Reglamento de Competencia de la Liga MX establece que los clubes solo pueden registrar a 10 Futbolistas no Formados en México (NFM), aunque estén naturalizados mexicanos. Con Ibáñez, Tigres tiene 11.

Nahuel Guzmán (Argentina)

Samir de Souza (Brasil)

Igor Lichnovsky (Chile)

Rafael Carioca (Brasil)

Fernando Gorriarán (Uruguay)

Guido Pizarro (Argentina)

André-Pierre Gignac (Francia)

Nicolás López (Uruguay)

Luis Quiñones (Colombia)

Florian Thauvin (Francia)

Nicolás Ibáñez (Argentina)

Diego Cocca y la directiva de Tigres deberán prescindir de uno de sus Futbolistas no Formados en México y el elegido sería Florian Thauvin y no el ‘Diente’ López, según Sergio Treviño, corresponsal de Fox Sports México.

Florian Thauvin no ha logrado regularidad con Tigres. (FOTO: Cuartoscuro)

Thauvin, de campeón del mundo a la banca de Tigres

El volante francés fue fichado por Tigres UANL en Apertura 2021 como ‘fichaje bomba’ por tratarse de un campeón del mundo con la Selección de Francia en 2018 y por haber sido compañero de André-Pierre Gignac.

Florian Thauvin se convirtió en el jugador mejor pagado de la Liga MX con un salario anual de 121 millones 505 mil pesos mexicanos (5.7 millones de euros), según el sitio Salary Sport.

No obstante, Thauvin solamente ha disputado 2 mil 64 minutos en 38 partidos (54.3 minutos por juego) con Tigres en tres torneos y con tres directores técnicos distintos (Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, Miguel ‘Piojo’ Herrera y Diego Cocca).

Florian Thauvin tampoco sería del agrado de Cocca y podría salir de Tigres para liberar un lugar como FNM a Nicolás Ibáñez. El problema será encontrar un club que lo compre o lo acepte a préstamo y pague su alto salario.

Diego Cocca no descarta a Diego Lainez en Tigres

El director técnico Diego Cocca no descartó ni el fichaje de Diego Lainez ni de otro futbolista que se sumen al uruguayo Fernando Gorriarán y al argentino Nicolas Ibáñez, los refuerzos de los Tigres en el torneo Clausura 2023.

“Jugadores como Lainez son importantes. Si nos cierra para el equipo y es una característica que no tenemos, Tigres está abierto a incorporar a esa clase de jugadores”, explicó en rueda de prensa el técnico que hizo bicampeón al Atlas en los dos torneos de la temporada 2021-2022.

Lainez, extremo mexicano de 22 años, pertenece al Betis, pero está cedido en el Braga portugués, club que según reportes de la prensa local ya no tiene interés en tenerlo en sus filas.