Diego Lainez: De fichaje más caro del Betis a que quieran ‘deshacerse’ de él; América lo rechaza

Diego Lainez, imagen de México para el Mundial del 2026, atraviesa quizá el momento más difícil de su corta carrera profesional. El futbolista mexicano pasó en cuatro años de ser el tercer fichaje más caro en la historia del Real Betis a que el club quiera “deshacerse” de él y ser rechazado por el Club América.

En enero del 2019, Betis adquirió a Diego Lainez, de 18 años de edad, por 14 millones de euros. El extremo derecho se convirtió en el tercer fichaje más caro en la historia del club sevillano, detrás de Denilson (31.5 mde) y William Carvalho (20 mde).

Lainez había destacado en el Mundial sub-17 del 2017 con la Selección Mexicana y fue clave en el campeonato del América en el Apertura 2018 de la Liga MX. Además, fue la imagen de México cuando se anunció al país como sede, junto a Estados Unidos y Canadá, del Mundial 2026.

Tenemos mundiaaaaal❤️🇲🇽orgulloso de formar parte de esto🙏🏻⚽️ pic.twitter.com/AehRMWSDEB — Diego Lainez Leyva (@DiegoLainez10) June 13, 2018

Lainez: Cuatro años con más tiempo en la banca que en la cancha

En tres temporadas y media con el Real Betis, el extremo derecho mexicano no tuvo mucha participación con el primer equipo. Disputó solamente 2 mil 646 minutos en 70 partidos (36.7 minutos por juego, en promedio) y marcó nada más cuatro goles y seis asistencias.

“Cuando tienes plantel completo, alguno tiene que quedarse afuera. Sumamos 25 jugadores y dos tienen que quedar fuera; uno lo va decidiendo por distintos motivos. Hoy le tocó a Diego Lainez”, explicó el técnico Manuel Pellegrini previo a uno de los partidos en 2022. “Lainez es un jugador que sigue madurando mucho, que tiene muchas condiciones”.

Diego Lainez pidió a la directiva del Betis, a mediados del 2022, dejarlo salir para tener más actividad con otro equipo. El mexicano fue prestado al SC Braga de Portugal, pero la historia no cambió mucho. En media temporada ha participado 470 minutos en 13 partidos (36.1 minutos por juego) y ha logrado un par de goles y asistencias.

América manda ‘a volar’ a Lainez por salario

La escasa actividad que Diego Lainez ha tenido en los últimos cuatro años ha ocasionado que se devalue un 85 por ciento de lo que pagó el Real Betis por él; actualmente se cotiza en 2.5 millones de euros, según el sitio Transfermarkt.

Santiago Baños, director deportivo del Club América, aseguró en una entrevista con Fox Sports México que el Betis “quiere deshacerse de Lainez” y las Águilas buscaron su regreso, pero el jugador pide un salario anual de 2 millones de dólares. “Sería el mejor pagado (del equipo) después de estar un año con muy pocos minutos”, dijo.

El directivo del club azulcrema explicó además que su representante (Alex López) no quiere que Lainez regrese al América porque competiría en el puesto de extremo derecho con Alejandro Zendejas, quien también es representado por él.

“Sus representantes no quieren ponerlo a competir con otros de sus representados (Zendejas). La prioridad para él (Lainez) debería ser lo deportivo y no lo económico. No soy nadie para juzgar a la gente y sus motivos tendrá”, comentó Baños a Fox Sports México.

“Él (Lainez) es el que ahora desea regresar. Creo que era una combinación buena. Desafortunadamente no se puede dar en los términos que queríamos. Ahora los jugadores aparecen poco o nada y dejan todo en manos de sus representantes”, añadió el directivo.

Tigres oferta por Lainez

Ni siquiera en la MLS hay equipos interesados en Diego Lainez, ya que creen que los 2 millones de dólares que pide de salario ‘no los vale’, de acuerdo a información del periodista Tom Bogert.

La única opción que al parecer le queda a Diego Lainez son los Tigres de la UANL en la Liga MX, los cuales están dispuestos a pagar los 2 mdd que pide el jugador, según Rubén Rodríguez, reportero de Fox Sports México. El club regiomontano analiza fichar a Lainez y deshacerse del francés Florian Thauvin, el jugador mejor pagados de la Liga MX.