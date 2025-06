Alcalde de Uruapan muestra a Gobierno de Michoacán narcocampamento: ‘Estamos rodeados de criminales’

El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo difundió un video en el que muestra a presuntos sicarios en un campo de adiestramiento en el municipio.

La grabación estaba acompañada de un mensaje, en el que aseguraba que Uruapan estaba rodeado de grupos criminales.

"Les comparto uno de muchos videos que demuestran que hay grupos criminales que tienen campos de entrenamiento paramilitar con fuerte presencia de colombianos y venezolanos en la región de la Meseta Purepecha de Uruapan y de todos los cerros que rodean a Uruapan"

Manzo aprovechó la publicación para pedirle a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que no los deje solos.

“No dejen solo a Uruapan y que hagan lo que tengan que hacer para que a la gente honesta y trabajadora de Uruapan no la sigan perjudicando con secuestros, homicidios, extorsiones y robo de vehículos. Pedimos a los delincuentes que se alejen de Uruapan y que no sigan matando a gente inocente entre sus pugnas criminales”, expresó.

La publicación del alcalde se da horas después de que el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Carlos Oseguera Cortés asegurara que en el estado no se encontraron campos de adiestramiento para narcos.

“Al día de hoy no hay evidencias que confirmen la existencia de algún campo de adiestramiento en Michoacán".

Manzo, quien desde el inicio de su gobierno se levantó en armas contra el crimen organizado, aseguró que durante un operativo hallo un campo de adiestramiento.