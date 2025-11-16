‘El Pipo’, el narco vinculado al CJNG que fingió su muerte y transformó su físico para evitar la captura

El Pipo líder de Los Lobos, vinculado al CJNG tejió una red criminal que llegó hasta Europa

La Fiscalía de Ecuador informó este domingo que, tras confirmarse la captura, en Málaga (España) del narcotraficante y líder de la banda criminal ecuatoriana Los Lobos, Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’, solicitó que se le reactivara la condena de 16 años de cárcel que había quedado sin efecto tras la presentación de documentación falsa sobre su supuesta muerte.

Tras conocerse la captura de Pipo, máximo líder del grupo criminal Los Lobos, el más grande y poderoso al momento en Ecuador, el Ministerio Público inició una investigación previa por el presunto delito de fraude procesal.

‘El Pipo’ fingió su muerte y cambió su físico

Chavarría, detenido en España por falsedad documental al haber ingresado en 2022 en el país con documentación colombiana, “habría simulado su muerte y presentado documentación falsa -en 2021- en un proceso penal por robo con resultado de muerte, causa en la que fue sentenciado a 16 años de prisión”, anotó en un comunicado.

Ante ello, la Fiscalía indicó que “solicitó formalmente la revocatoria de la extinción de la pena ante la autoridad jurisdiccional competente”, debido a que la condena quedó sin efecto al momento de la supuesta muerte.

Una vez que Pipo sea puesto a órdenes de las autoridades ecuatorianas, la Fiscalía indicó que continuará con las diligencias pertinentes respecto de los presuntos delitos adicionales que pudieran atribuírsele, incluida la investigación por fraude procesal.

A través de un mensaje en redes sociales, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, indicó que Pipo fue capturado en una operación conjunta entre las policías de Ecuador y de España.

“Hoy capturamos a ‘Pipo’ Chavarría, el delincuente más buscado de la región y máximo líder de Los Lobos. El criminal, que fingió su muerte, cambió de identidad y se escondió en Europa mientras ordenaba asesinatos en Ecuador, controlaba las operaciones de minería ilegal y movía rutas de droga junto al (mexicano) Cártel Jalisco Nueva Generación”, señaló Noboa.

Por su parte, el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, que se encuentra actualmente en España, detalló que “Chavarría es responsable de al menos 400 muertes”.

Pipo, una narco de talla internacional

Desde España, de acuerdo al ministro, Pipo “dirigía un amplio esquema de narcotráfico y delictivo en Países Bajos, Italia, Alemania, México y Colombia, con conexiones directas al Cártel Nueva Generación Ecuador y alianzas con cárteles mexicanos, colombianos y europeos”.