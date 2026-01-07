¿Cuánto petróleo ha enviado México a Cuba en el sexenio de Sheinbaum?

Las exportaciones de petróleo crudo bajaron 45 por ciento en comparación con los últimos nueve meses del gobierno del expresidente López Obrador.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido la ‘tradición’ de enviar petróleo a Cuba, aunque en un menor porcentaje del que terminó enviando el expresidente Andrés Manuel López Obrador durante el cierre de su sexenio, según los reportes oficiales de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Los datos oficiales revelaron que entre enero y septiembre de 2025, a través de la subsidiaria de Pemex, Gasolinas Bienestar S.A. de C.V., se enviaron a Cuba 17.2 mil barriles diarios de petróleo crudo y 2 mil barriles de petrolíferos, lo que representó un monto total de 7.9 mil millones de pesos, según datos del formulario 6-K entregado por la petrolera a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

Respecto a estas cifras, se puede observar que las exportaciones de petróleo crudo bajaron 45 por ciento en comparación con los últimos nueve meses del gobierno del expresidente López Obrador (enero-septiembre de 2024). En cuestión de petrolíferos (gasolinas, diésel, etc.) los envíos a la República de Cuba también mostraron una disminución anual de 31 por ciento.

El reporte financiero reveló que el valor de los envíos petroleros en el tramo final del sexenio del expresidente López Obrador ascendió a 9.3 mil millones de pesos, un 17 por ciento superior respecto a los primeros nueve meses de 2025 (7.9 mil millones de pesos) bajo el mandato de Sheinbaum.

Sin embargo, el declive en la producción petrolera del país ha provocado que las exportaciones a Cuba representen el 3.3 por ciento de las ventas de totales de petróleo crudo y el 1.8 por ciento de las ventas total de petrolíferos de Pemex durante 2025, cuando en 2024 estas ventas representaban el 2.9 y 1.5 por ciento.

Pemex no revela de manera pública la información detallada de los países a los que exporta petróleo crudo, solo se limita a divulgar las regiones a las que venden (América, Europa y Lejano Oriente); sin embargo, en los reportes financieros entregados a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, sí detalla los envíos realizados a Cuba mediante la subsidiaria Gasolinas Bienestar.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó en su conferencia de prensa matutina que no han enviado a Cuba más petróleo del que se ha enviado históricamente.

“Durante muchos años se ha enviado petróleo a Cuba por distintas razones, una son contratos, otras son ayuda humanitaria, incluso en la época de Peña Nieto, por ejemplo, se condonó una deuda que se tenía con Cuba. Entonces es un envío histórico que se ha dado a la isla y al pueblo cubano. Y ahora es parte de, tanto del contrato como de la ayuda humanitaria”, dijo.

Sin embargo, la mandataria aceptó que, con la situación actual que vive Venezuela, México se vuelve un proveedor importante para Cuba. El Financial Times publicó que México superó a Venezuela al convertirse en el principal proveedor de petróleo de Cuba en 2025.

Brecha entre cifras oficiales e investigaciones

A pesar de que estas son las cifras oficiales publicadas por Pemex, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad publicó una investigación en la que encontró que durante el segundo cuatrimestre del 2025, el Gobierno de Sheinbaum había triplicado los envíos de combustible subsidiado a Cuba.

La organización estimó que entre mayo y agosto se exportaron hidrocarburos con un valor de más de 3 mil millones de dólares (casi 60 mil millones de pesos), tres veces lo que el expresidente López Obrador envió entre 2023 y 2024.

Estas cifras serían seis veces superiores a las cifras reportadas a la bolsa de Estados Unidos entre enero y septiembre de 2025.

“En estas operaciones participó el buque petrolero cubano Sandino, que desde el 2019 fue sancionado por el Gobierno estadounidense e incluido en la lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro por transportar petróleo de Venezuela a Cuba”, se puede leer en la investigación.

Además, al cierre del 2025, se habrían exportado alrededor de 13 millones de litros de “diésel automotriz”, con un valor de más de 14.6 millones de dólares, según lo reportado por las autoridades mexicanas en la plataforma especializada de comercio naviero Veritrade.