Nieta de Donald Trump revela que la ‘odian’ por su apellido: ‘En realidad no me conocen’

Nieta de Donald Trump admite rechazo por su apellido; cuenta cómo impacta en su estado emocional (Crédito: Shutterstock / Wkipedia)

Con su segundo mandato como presidente de Estados Unidos y su estilo de gobierno, Donald Trump y su familia reciben críticas constantes.

Recientemente, Kai Trump, hija de Donald Trump Jr. y Vanessa Haydon, habló sobre el peso que representa el apellido de su abuelo. La joven de 18 años dijo que, sin conocerla, muchas personas la rechazan por su vínculo con el presidente.

“Al 50 por ciento del mundo no le caigo bien por mi apellido, pero es que en realidad no me conocen. Así que espero que, si la gente me da una oportunidad y no se fija en mi apellido, no tendré problemas, pero ya veremos”, comentó en el podcast del creador del contenido Logan Paul.

Recordó que en una ocasión una persona la reconoció en la calle y le dijo que “mi abuelo era un asco”. Esta situación tiene un impacto emocional.

La joven señaló que se mantiene al margen de la política y no tiene planes de buscar un cargo público. Aunque en 2024 dio un discurso en la Convención Nacional Republicana, una aparición que llamó la atención de simpatizantes de Donald Trump.

Las polémicas y el día a día de Kai Trump

Kai Trump sigue una estrategia similar a la de su abuelo al impulsar su imagen mediante la creación de contenido. Parte de su material genera polémica por el contraste social. En algunos videos aparece acompañada por agentes del Servicio Secreto durante visitas al supermercado Erewhon, conocido por sus altos precios.

La controversia gira en torno al operativo de seguridad, que, según la periodista Marina Hyde en un artículo de The Guardian, se financia con recursos públicos. Este contexto contrasta con el aumento en el costo de vida que enfrentan miles de ciudadanos en Estados Unidos.

En septiembre del año pasado, Kai Trump recibe críticas por utilizar la Casa Blanca para una sesión fotográfica con fines de promoción de su marca de ropa.

Kai Trump es la mayor de los diez nietos del presidente de Estados Unidos. Mantiene presencia mediática al acompañar a su abuelo en actos públicos.

Su actividad en redes sociales suma millones de reproducciones y seguidores en plataformas como TikTok, YouTube e Instagram, donde muestra su estilo de vida como una familiar de Donald Trump.

La joven comparte con su abuelo el gusto por el golf. En redes sociales exhibe su participación en torneos juveniles y los premios que obtiene a nivel local, así como su asistencia a competencias del deporte.