Joan Manuel Serrat en el Zócalo: El cantante se retirará de los escenarios en la CDMX

Joan Manuel Serrat visitará México a finales de octubre para dar el último concierto de su carrera en el Zócalo. El anuncio de este evento masivo en el Centro Histórico lo dio a conocer la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, con la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, a finales de junio.

Este 2022, el Festival Internacional Cervantino cumple 50 años y como parte de su celebración tendrá actividades en varias ciudades de la república, entre ellas la Ciudad de México. El país invitado a este evento anual será Corea del sur y entre las personalidades honorarias se encuentra el cantante catalán, cuya trayectoria de 57 años en la música tendrá su cierre estelar en el concierto del Zócalo.

Serrat se retirará de los escenarios en la CDMX

En diciembre de 2021 Joan Manuel Serrat dio una noticia que estremeció a sus seguidores: había decidido retirarse con una gira que llevaría a cabo en 2022.

Bajo el título El vicio de cantar 1965-2022, este tour servirá para “despedirse personalmente del público con el que ha compartido vida y canciones durante más de medio siglo”, así lo expresó el catalán.

Serrat destacó que su ‘adiós’ lo pretendía hacer de cara al público y no tras ‘bambalinas’.

“Lo que he decidido es despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga”, explicó el cantante, de 78 años, en una entrevista a El País.

La gira que inició el 27 de abril de este año en Nueva York y ha pisado varias ciudades de España y Latinoamérica. Finalmente el cierre de más de medio siglo de carrera culminará en la CDMX.

Al respecto, Claudia Curiel de Icaza destacó que Joan Manuel Serrat eligió la capital de México para el cierre.

“Viene la despedida de los escenarios de Joan Manuel Serrat en el Zócalo (…) Él escogió la Ciudad de México y el Zócalo para hacer este cierre de su larga trayectoria”, comentó.

El concierto gratuito en el zócalo tendrá un amplio repertorio recorrerá la trayectoria de Serrat, desde sus inicios en el movimiento catalán de la Nova Canco hasta su más reciente disco Hijo de la luz y de la sombra (2010), que rinde homenaje al poeta español Miguel Hernández.

Entre los temas que el artista interpretará se encuentran ‘Aquellas pequeñas cosas’, ‘Cantares’ y ‘De vez en cuando la vida’.

Fecha y hora del concierto de Joan Manuel Serrat en el Zócalo

El próximo viernes 21 de octubre el cantante de ‘Romance de Curro, el Palmo’ se presentará en el Zócalo de la CDMX en punto e las 20:00 h.

Si quieres lanzarte al evento masivo toma en cuenta las siguientes recomendaciones: