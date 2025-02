Murat defiende su bautismo morenista

Quien salió al paso de las críticas por su afiliación a Morena es el expriista y hoy senador guinda Alejandro Murat. “Me han tratado de poca madre en Morena. Para atrás, ni para agarrar vuelito, así que no se me hagan bolas”, aseguró. En lo que pareció una respuesta al góber de Oaxaca, Salomón Jara, Murat dijo que “los que tengan la piel delgada, si no pueden, que se hagan a un lado”. El exmandatario oaxaqueño y exdirector del Infonavit remachó que “soy de la bancada de Morena desde que arrancó esta legislatura e hice campaña como Morena y apoyé a la presidenta Sheinbaum”. Eso sí, sostuvo que “no me preocupa nada” y que “mi trayectoria habla por mí”.

Ocurrencia salvadora

Ante la crisis con Estados Unidos por la amenaza de aranceles, el PAN planteó un proyecto que puede salvar a la nación y colocarnos “en el ombligo de la luna”. Kenia López Rabadán, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, tuvo a bien presentar una iniciativa para cambiar en la Constitución la denominación de nuestro país a México en lugar de Estados Unidos Mexicanos. Hay que volver a las palabras “Metztli”, que significa luna; “Xictli”, centro, y Co, lugar, es decir, “en el ombligo de la luna”, explicó. Cosas veredes.

Oficialismo opositor

Cada vez es más notorio y evidente que los gobernadores de Durango, Esteban Villegas, y de Coahuila, Manolo Jiménez, ambos de extracción priista, no sólo han apoyado, de manera reiterada, a la presidenta Sheinbaum, sino, además, se han convertido prácticamente en sus porristas. Prueba de ello, ayer en la clausura de la gira de la mandataria de tres días por Durango, ambos refrendaron su cierre de filas con el gobierno federal en materia tanto migratoria como de seguridad y, para que no quede duda, echaron vítores a la Presidenta.

El saludo nazi

El actor y político recién estrenado, Eduardo Verástegui, intentó de todo para justificar el claro saludo nazi que demostró durante la conferencia de CPAC. Verástegui subió fotos de perros con una pata levantada (claramente con Photoshop) y Superman para burlarse de quienes lo señalaron, se peleó con todos y sostuvo hasta el final que lo que él hizo “fue un gesto de respeto y cariño hacia la audiencia”.

Mitin en Ecatepec, rumbo al 1 de junio

Cuando cada vez está más cerca la elección judicial, la autodenominada ministra del pueblo, Lenia Batres, lamentó que “aún hay quienes ponen en duda la capacidad del pueblo para decidir sobre quiénes deben de impartir justicia”. En un encuentro con habitantes de Ecatepec, que tuvo toda la pinta de mitin disfrazado, la ministra aplaudió que gracias a la reforma creció el interés por el Poder Judicial.

¿Y la descentralización?

Y hablando de coahuilenses, el senador priista Miguel Riquelme presentó un punto de acuerdo para que el Ejecutivo transparente qué se hizo con la descentralización de la administración pública, compromiso número 54 del expresidente López Obrador cumplido a medias, pues sólo cuatro complementaron su reubicación. Esta es una de las ideas del tabasqueño que la actual presidenta decidió no continuar.

Le ‘echan la mano’ a Harfuch

Contentos se dijeron diputados federales de Morena por poder “echarle la mano a Harfuch” en lograr acuerdos con transportistas que protestan un día sí y el otro también por la inseguridad en las carreteras. Antes de que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se reúna “probablemente este martes” –aclaró Monreal– con legisladores en San Lázaro, un grupo de diputados se reunió con el subsecretario Héctor Elizalde Mora. Indicaron que, junto con empresarios de la Canacar y otras asociaciones del ramo, se analizó la estrategia para combatir el robo de vehículos de autotransporte y otros delitos en las carreteras del país. Ya era hora.