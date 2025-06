Boletos del festival Corona Capital 2025: ¿Cuánto cuestan y qué incluye cada uno?

Es momento de pelear de nuevo por entradas de conciertos: después de ventas brutales como las de Shakira y Bad Bunny, ahora toca buscar boletos del festival Corona Capital 2025, ¿pero a qué costo?

El line up del Corona Capital incluye a bandas como Linkin Park, Foo Fighters, 4 Non Blondes, y artistas como Chappell Roan, quien visita México con su éxito “H-O-T-T-O-G-O, you can take me hot to go”.

Aquí te compartimos los precios de los boletos, lo que incluye cada acceso y toda la información para elegir.

El Corona Capital es uno de los más emblemáticos de México. (Edgar Negrete Lira)

¿Cuándo y dónde es el Corona Capital 2025?

El festival es el 14, 15 y 16 de noviembre de 2025 en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en Iztacalco, Ciudad de México.

Corona, la cerveza que le da nombre, cumple 100 años, por lo cual adicional a ello se tienen previstas giras en tres ciudades en el formato: Corona Capital Sessions: Monterrey, Mérida y Guadalajara.

Dichas sesiones consisten en ‘mini festivales’ de un día con tres talentos internacionales por cada sede. Aún no se revelan más detalles.

¿Cuándo y dónde comprar boletos para el Corona Capital 2025?

La preventa Priority Banamex comenzó este 5 de junio solo para algunos usuarios que recibieron un código de compra anticipada.

Sin embargo, la preventa para el resto de los clientes Banamex es el viernes 6 de junio a las 2:00 p.m. (hora del centro de México), y la venta general comenzará al día siguiente, el sábado 7 de junio, también a las 2:00 p.m.

Las entradas se pueden comprar en:

Sitio oficial de Ticketmaster (preventa, venta general)

Taquillas del Palacio de los Deportes (venta general).

Tipos de boletos del festival Corona Capital 2025: Lista de precios

Este año hay cuatro tipos de boletos: General, Comfort Pass, Banamex Plus, Corona 100 Club Pass y Travel Packages.

Por ahora, están disponibles los abonos que incluyen los tres días de conciertos, así como diversas amenidades según el tipo. Los boletos por día salen a la venta después.

El Festival Corona Capital se realiza en el Autódromo Hermanos Rodríguez. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

Recuerda que el festival vende sus entradas por fases, conforme se agota cada etapa van subiendo de precio. Estos son los costos en fase 1.

Abono General

Precio base: $4,490 MXN (más cargos por servicio)

Precio total con cargos: $5,477.75 MXN

Este pase te da acceso general a todas las áreas abiertas del festival. No incluye zonas exclusivas ni beneficios adicionales.

Abono Comfort Pass presentado por Banamex

Precio base: $6,635 MXN (más cargos por servicio)

Precio total con cargos: $8,094.75 MXN

Incluye:

Acceso rápido y exclusivo al evento

Uso de sanitarios privados con aire acondicionado ubicados en zonas Comfort.

Importante: Este pase no da acceso al área Banamex Plus.

Abono Banamex Plus

Precio base: $8,780 MXN (más cargos por servicio)

Precio total con cargos: $10,711.50 MXN

Beneficios incluidos:

Estacionamiento preferente (1 lugar por cada 4 asistentes con abono Plus del mismo día)

Ingreso exprés

Acceso lateral al escenario (pit lateral)

Plataforma elevada frente al escenario principal

Préstamo de baterías para celular

Zonas de descanso con mesas

Atención personalizada (concierge) durante todo el evento

Oferta gastronómica y coctelería especial*

Zona con Wi-Fi (Hot Spot)

Sanitarios premium

Guardarropa

Estaciones exclusivas para recarga

Traslados en carrito de golf entre escenarios principales* Algunos servicios tienen costo adicional.

Abono Corona 100 Club Pass

Precio base: $22,500 MXN (más cargos por servicio)

Precio total con cargos: $25,000 MXN

Incluye acceso a experiencias VIP como:

Área Pit Club

Terraza y zona lateral del escenario (Side Stage)

Garden y backstage road

Pantallas con sistema CCTV

Concierge exclusivo

Entrada privada

Bebidas y alimentos incluidos

Guardarropa

Sanitarios premium

Wi-Fi

Baterías para celular

Obsequios especiales (giveaway)

Paquete de viaje del Corona Capital 2025

Adicional a ello, en el sitio oficial del Corona Capital se ofrece un paquete de viaje con hospedaje en el JW Marriott Mexico City Polanco

Incluye:

Estancia de 3 noches en el JW Marriott (zona Polanco)

Habitación con cama King o dos camas dobles (selección al finalizar la compra)

Fechas de hospedaje: del viernes 14 al lunes 17 de noviembre

Opción de agregar el jueves 13 de noviembre al reservar

2 abonos de 3 días a Corona Capital (puedes elegir entre acceso General, Comfort o Plus al hacer la compra)

Transporte redondo del hotel al festival

2 artículos oficiales de regalo del paquete de viaje Corona Capital

Anfitrión dedicado para el paquete de viaje

Los precios son:

Paquete GA (General): 2,473 dólares (alrededor de 47, 300 pesos).

2,473 dólares (alrededor de 47, 300 pesos). Paquete Comfort: 2,730 dólares (aprox. 52,280 pesos)

2,730 dólares (aprox. 52,280 pesos) Paquete Plus: 2,988 (alrededor de 57, 230 pesos) - A la venta a partir del 6 de junio

Lineup oficial: Artistas confirmados para Corona Capital 2025

Cartel Corona Capital 2025

Viernes 14 de noviembre

Foo Fighters

Queens Of The Stone Age

Franz Ferdinand

Garbage

Polo & Pan

4 Non Blondes

Aluna

Anna of the North

Bad Bad Hats

BoA

Circa Waves

Debby Friday

Hollow Coves

Jet

Kaiser Chiefs

Leisure

Lucy Dacus

Lucy Rose

Nilüfer Yanya

Sarah Kinsley

Shermanology

Sub Urban

Tamino

Waxahatchee

Sábado 15 de noviembre

Chappell Roan

Vampire Weekend

Aurora

Damiano David

Alabama Shakes

Angie McMahon

Chrissy Chlapecka

Cults

Gizmo Varillas

Grizzly Bear

Half•Alive

Haute & Freddy

Hippo Campus

Jhené Aiko

Jelly Roll

Lola Young

Mariah Manser

Marina

Mogwai

OMD

Qendresa

Sabrina Claudio

Samia

The Struts

Domingo 16 de noviembre