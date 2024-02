Medallista Alejandra Valencia reclama a Aeroméxico daños a su arco: ‘No se hacen responsables’

La medallista Alejandra Valencia reportó a través de sus redes sociales que Aeroméxico rompió el estuche de su arco con el que compite, y la aerolínea se niega a hacerse responsable.

“Rompieron el estuche de mi arco con el que voy a ir a los Juegos Olímpicos. Pasó hoy en mi vuelo con Aeroméxico HMO-MEX y lo peor es que no quieren hacerse responsables”, compartió en su cuenta de Twitter.

La medallista olímpica destacó que no puede viajar así, pues se trata del arco con el que compite, por lo que pidió la ayuda de Aeroméxico.

Alejandra Valencia Alejandra Valencia reportó daños en su arco con el que competirá en los Juegos Olímpicos de París 2024. (Foto: Mexsport)

¿Qué le paso al equipaje de la medallista olímpica Alejandra Valencia?

La medallista en Tokio 2020 compartió a través de un video que al abordar en Hermosillo firmó una etiqueta en la que solicitaba un manejo delicado para su equipaje. Sin embargo, la aerolínea busca deslindarse de lo ocurrido.

“Normalmente no hago este tipo de videos, pero ya van muchas veces que Aeroméxico hace lo mismo. En Hermosillo me hicieron firmar y me preguntaron si requería cuidado en su manejo, dije que sí”, recalcó Valencia.

En el mismo video se muestra que el estuche de su arco se encuentra roto y pidió ayuda para poder transportarlo.

“Cuando llegué aquí, llegó roto y abombado; es mi arco con el que compito y se lastimó por el mal manejo. Cuando vine aquí al servicio de equipaje y me dijeron que, como está firmada la etiqueta, se deslindan de todo, aunque la etiqueta dice que se tiene que manejar con cuidado”, recalcó

Rompieron el estuche de mi arco ‼️

Paso hoy en mi vuelo con @Aeromexico HMO-MEX y lo peor es que no se quieren hacer responsables!

Es el arco con el que compito! No puedo viajar con el estuche asi… 🥺🥺@AM_Escucha podrian hacer algo para ayudarme? pic.twitter.com/FIXi8CTsnL — alejandra valencia (@micozito) February 8, 2024

¿Quién es la arquera mexicana Alejandra Valencia?

Alejandra Valencia es la mejor arquera de México y una de las más destacadas en todo el mundo. Actualmente, ocupa la segunda posición en el ranking de la World Archery, por debajo de Lim Sihyeon de Corea del Sur. Valencia fue reconocida con el Premio Nacional del Deporte del 2023 en la categoría de profesional y también es medallista de oro en los Juegos Panamericanos.

La arquera mexicana se convirtió en la primera en conseguir tres títulos panamericanos en ediciones distintas. Actualmente, se encuentra en preparación para los próximos Juegos Olímpicos de París 2024.

Las medallas individuales de Alejandra Valencia

Alejandra Valencia ha sido una de las atletas más jóvenes en asistir a unos Juegos Olímpicos. Su primera aparición fue en Londres 2012, cuando tenía 17 años. Desde entonces, ha participado en tres ediciones más, en Rio de Janeiro 2016 y Tokio 2020