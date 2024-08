Marco Verde va por medalla de oro y la ‘marmaja’: ¿A cuánto asciende el premio económico que recibirá?

Fueron tres rounds difíciles, emocionantes, pero México está en otra final en los Juegos Olímpicos de París 2024. El boxeador Marco Verde va por la medalla de oro y el primer lugar.

Aunque ya tenía asegurada la medalla de bronce, Marco Verde, el boxeador que está a punto de cumplir su sueño, se abrió paso hasta la final a punta de puñetazos.

En la pelea para ver quién avanzaba a la final de París 2024, Marco Verde derrotó por decisión dividida (2 rounds a 1) a Lewis Richardson, de Gran Bretaña, en la categoría de 71 kilogramos el próximo viernes.

“Ya estamos en la final, llegué a la esquina en el tercer round con la sensación de que ganamos y que esta pelea no me la podían quitar, ya estaba enfocado en la tercera, no me siento satisfecho y vamos a dar todo en la última”, comentó.

Con su triunfo de este martes 6 de agosto, Marco Verde está listo para buscar una victoria más y conquistar la medalla de oro, que se le ha negado a México desde los Juegos Olímpicos de Londres 2012, cuando la Selección Mexicana se llevó la presea dorada.

¡México 🇲🇽! Gritos de júbilo, así se vivió el triunfo 🏆 de Marco Verde en Mazatlán



Sus familiares 🥳 celebraron hasta con brincos su desempeño en la semifinal en medio de los Juegos Olímpicos de Paris 2024 pic.twitter.com/LXLS3K59Zo — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) August 6, 2024

¿Quién es Marco Verde, el boxeador mexicano que va por medalla de oro en París 2024?

Marco Verde, originario de Mazatlán, Sinaloa, ha tenido una actuación destacada en París 2024. (Cortesía / COM)

Se trata de uno de los integrantes de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de París 2024 que figuraba entre las promesas para regresar con medalla. Luego de un par de victorias, el boxeador mexicano, originario de Mazatlán, Sinaloa, en las puertas de la gloria olímpica.

Verde es el primer boxeador mexicano que regresa de unos Juegos Olímpicos con medalla de plata u oro, luego de que Héctor López lo consiguió en 1984.

El boxeador mexicano Marco Verde Álvarez nació el 11 de febrero de 2002. Durante su infancia, Marco Verde se dedicó a practicar el beisbol; sin embargo, eligió el boxeo cuando cumplió 7 años, después de que su papá lo llevó a ver una pelea.

“Desde muy pequeño fue hiperactivo, lo metimos al beisbol, pero, viendo las virtudes que tenía, lo cambiamos al boxeo”, recuerda su padre, Manuel, quien participó en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 con los colores de México.

A sus 22 años, Marco Verde ya conquistó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

¿Cuándo y a qué hora pelea Marco Verde en la final de París 2024?

Luego de la tercera actuación del equipo mexicano de nado sincronizado, encabezado por la capitana Nuria Diosdado, México estará en la final de boxeo con Marco Verde.

El combate por la medalla de oro de Marco Verde será el próximo viernes 9 de agosto, alrededor de las 13:30 horas, tiempo de la Ciudad de México, en el estadio principal de París 2024: el Estadio Roland-Garros.

Marco Verde 🇲🇽 será el primer boxeador mexicano🥊 en una Final olímpica en 40 años 😱

El último fue Héctor López 🇲🇽 en Los Ángeles 🇺🇸 1984 pic.twitter.com/cOaUzANJT4 — México en París 2024 🇲🇽🇨🇵 (@MParis2024) August 6, 2024

¿Quién será el rival de Marco Verde?

La final de boxeo masculino en la categoría de los 71 kilos tendrá a Marco Verde en una esquina, mientras que del lado opuesto estará un campeón uzbeko.

El rival del boxeador mexicano es Asadkhuja Muydinkhujaev.

“Al final siempre me mentalizo de que voy a dar la sorpresa, ellos que se confíen yo simplemente voy a confiar en mi esquina y mi trabajo”, resaltó Marco Verde al finalizar su pelea contra Lewis Richardson.

“Sabemos que Uzbekistán siempre es potencia, ya me ha tocado pelear con ellos, he perdido no con él, pero con otros rivales. Va a ser una pelea más que nada de corazón y con rivales complicados. Estoy tranquilo, pero ya con esa ansiedad de la final, hay que relajarnos ahorita y nos quedan dos días para dar el peso”, detalló.

¿Cuál será el premio para Marco Verde por su medalla en París 2024?

El premio económico del boxeador mexicano Marco Verde puede ser de hasta 3 mdp si gana medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. (Foto: Mexsport)

Días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, Ana Guevara, directora de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) dio detalles sobre los premios económicos para los medallistas mexicanos.

Según lo dicho por Ana Guevara, quien despojó a atletas de deportes acuáticos de sus becas deportivas, Marco Verde ya tiene asegurado un premio de dos millones de pesos. Esa cantidad podría aumentar a tres millones de pesos en caso de que el boxeador mexicano se cuelgue la medalla de oro en París 2024.

De acuerdo con la titular de Conade, México tiene una bolsa de 30 millones de pesos aproximadamente para los premios económicos.

Ana Guevara detalló que los premios económicos para los medallistas mexicanos serán de: