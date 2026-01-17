‘Cumplí mi sueño’: Así nació Coordenada 9, la marisquería de Ulises Mendívil, exjugador del Atlas

Coordenada 9, la marisquería del exfutbolista Ulises Mendívil, ofrece desde pastas hasta tacos, ceviches y aguachiles. (Foto: Imagen generada con IA Gemini / Cuartoscuro)

Era 2014 cuando Ulises Mendívil —quien para ese momento ya había jugado en equipos de la Liga MX como el Atlas, coronándose como uno de los mejores goleadores— decidió retirarse.

Un paso que para algunos deportistas puede resultar complicado, pero que para Mendívil no lo fue. Tenía claro qué quería hacer una vez que su carrera en el futbol finalizara: abrir un restaurante de mariscos.

“Siempre lo soñé, desde chico era uno de mis objetivos (...) y ahora estoy feliz, haciendo lo que me gusta”, comentó el exjugador del Club de Futbol Pachuca en una conversación con el canal de YouTube Mi Xelajú Fan.

Hoy, Coordenada 9 —nombre del restaurante del exfutbolista— es un espacio amplio con empleados que dirige Ulises; sin embargo, cuando comenzó, él se hacía cargo de todo, especialmente de la cocina y los platillos.

¿Cuál es la historia de la marisquería de Ulises Mendívil?

Tal como le ocurrió a Alberto García Aspe, dueño del restaurante Lucca, Ulises Mendívil tenía la idea de dedicarse a la gastronomía una vez que dejara el futbol: “Me gustaba mucho cocinar desde chico”, comentó.

Aunque el jugador se desarrolló en distintos clubes entre 1999 y 2014, como Atlas, Jaguares, Atlante, Necaxa e Irapuato y tuvo una etapa con el Xelajú Mario Camposeco de Guatemala, nunca dejó de lado su pasión por la cocina.

“Le cocinaba a todos mis amigos, camaradas del futbol. En mi casa siempre había mariscadas o carnes asadas; lo que fuera, pero había comida hecha por mí. Me gustaba atender a la gente”, dijo al canal de YouTube Libreta Mariano.

Aunque era un hobbie, sabía que podía transformar su pasión en un negocio rentable, en especial porque las carreras en el futbol suelen ser cortas: “Lo pensaba demasiado, de si me pongo mejor a lo que sigue”.

El restaurante Coordenada 9 abrió en el 2014 y es un proyecto del futbolista Ulises Mendívil. (Foto: Captura de pantalla)

Por ello, mucho antes de iniciar Coordenada 9 tenía claro qué quería cocinar, cómo hacerlo e incluso cómo llamaría a su negocio: “Siempre estaba pensando: tenía el nombre del restaurante, mis platillos, lo que se iba a vender. Tenía muchas cosas, sobre todo lo de la comida”.

Fue hasta 2014 cuando pudo poner en marcha su idea, luego de que decidió retirarse definitivamente de las canchas tras una temporada en Guatemala, incluso cuando le ofrecieron extender su contrato.

“Físicamente yo creo que empecé a sentir que era el momento de retirarme, anímicamente. (...) Sí me invitaron a participar otro año allá, pero yo ya tenía otros planes, de dedicarme a otras cosas”, agregó en entrevista con Mi Xelajú Fan.

“En cuanto me retiré, comencé con el restaurante. Cumplí mi sueño”, añadió. Ulises afirma estar feliz en esta nueva etapa, pues incluso no le resultó complicado iniciar en el ramo de la restaurantería.

Coordenada 9 comenzó en 2014 bajo el nombre de 'La palapa del 9', pero tiempo después adquirió su denominación actual. (Foto: Captura de pantalla)

“Pareciera como si hubiera estudiado un poquito algo, pero no, es algo que ya traes”, afirmó para Libreta Mariano. Aunque actualmente cuenta con un equipo completo, comenzó solo trabajando en la cocina.

“Inicié cocinando yo y después empecé a tener ayudantes. Cuando empecé, éramos cinco personas”, comentó Ulises. La pasión que el exfutbolista puso en el restaurante se reflejó en el éxito que ha tenido.

Menú de Coordenada 9: ¿Cuánto cuesta comer en la marisquería de Ulises Mendívil?

Coordenada 9 cuenta con un menú amplio, dedicado exclusivamente a mariscos preparados de distintas formas, que van desde pastas y hamburguesas hasta opciones más clásicas como cócteles y ceviches.

Además de los platillos individuales, el restaurante ofrece opciones para compartir, como guacamole con totopos, chicharrón de pulpo o de atún, y camarones roca.

Los precios, de acuerdo con la carta disponible en Google Maps, van desde los 70 pesos por un taco de pescado hasta los 430 pesos por el aguachile de rib eye, bañado en una salsa especial.

Pasta

Pasta Salmón: 330 pesos

Fettuccine Mendívil: 280 pesos

Fettuccine Balotelli: 320 pesos

Cócteles

Cóctel de pulpo: 280 pesos

Cóctel Champions: 300 pesos

Cóctel de camarón y pulpo: 280 pesos

Cóctel de camarón: 270 pesos

Tacos

Taco de marlín, pescado o camarón: 78 pesos

Taco Gobernador: 100 pesos

Ceviches

Ceviche de pescado: 250 pesos

Ceviche Mundial: 310 pesos

Ceviche de camarón: 280 pesos

Aguachiles

Aguachile de pulpo: 310 pesos

Aguachile de atún: 300 pesos

Aguachile de camarón: 280 pesos

Aguachile de rib eye: 430 pesos

Tostadas

Perra Diabla: 143 pesos

Tostada de marlín: 78 pesos

Tostada del 9: 250 pesos

El cheque promedio por persona ronda los 300 pesos, aunque el gasto final dependerá de qué tanto se pida, considera que en el cálculo no están consideradas las bebidas o postres.

¿En dónde está Coordenada 9?

Coordenada 9 se ubica en la calle Miguel de la Madrid Hurtado número 164, Residencial Esmeralda Norte, Colima. Abre todos los días de 12:00 a 18:30 horas.

Además, cuenta con una segunda sucursal en la terraza ubicada dentro de la Plaza San Fernando, en Colima.