¡El ‘guajolocombo’ completo! Feria del Tamal y el Atole 2026: Fecha, sede, cómo llegar y lo que debes saber

¡Con tamales gourmet y aguas de mazapán! La Feria del Tamal y el Atole celebra este año su edición número 40. (Foto: Cuartoscuro)

¿Te salió el niño en la rosca de Reyes? Si no quieres invitar los clásicos tamales de dulce y el atole champurrado, entonces puedes darte una vuelta con tus seres queridos a la Feria del Tamal y el Atole 2026.

Un evento en el cual se venderá todo para armar tu ‘guajolocombo’ completo, con opciones gourmet y tradicionales: podrás encontrar desde los clásicos tamales de verde o rajas hasta aguas de mazapán.

Además, en la Feria del Tamal y el Atole 2026 podrás encontrar la venta de otros alimentos e incluso habrá actividades especiales como bodas simbólicas, en las cuales se prestarán vestidos de novia.

Feria del Tamal y el Atole 2026: ¿Cuándo será el evento gastronómico?

El Festival Artesanal del Café, el Chocolate y Más anunció un evento especial: la Feria del Tamal y el Atole, que se llevará a cabo el próximo sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero.

Fechas ideales para celebrar previo al Día de la Candelaria con tus seres queridos. El festival gastronómico abrirá sus puertas ambos días a las 12:00 de la tarde y se extenderá hasta las 7:00 de la noche.

Cuándo: 31 de enero y 1 de febrero

31 de enero y 1 de febrero A qué hora: de 12:00 del día 7:00 de la noche

El Festival del Tamal y el Atole 2026 se realizará del 31 de enero al primero de febrero. (Foto: Shutterstock)

La Feria del Tamal y el Atole 2026 tendrá un ambiente familiar y la entrada es gratis; no obstante, lo ideal es llevar dinero para comprar los productos de los emprendedores y participar en las actividades del evento.

¿Qué comida y actividades habrá en la Feria del Tamal y el Atole 2026?

La Feria del Tamal y el Atole 2026 será un punto de encuentro para los amantes de la gastronomía tradicional y las propuestas gourmet.

Los asistentes podrán disfrutar de tamales y atoles tradicionales y de autor, elaborados por cocineras y cocineros que preservan recetas heredadas por generaciones, además de opciones ideales para hacer pedidos especiales rumbo al Día de la Candelaria.

La oferta gastronómica se complementará con café de especialidad, chocolates artesanales premium, repostería artesanal, helados artesanales, quesos gourmet, vinos mexicanos, mezcal y destilados selectos, así como salsas y mermeladas.

En la Feria del Tamal y el Atole 2026 habrá opciones gourmet de comida. (Foto: Pixabay)

La zona gastronómica contará también con platillos como tortas de bacalao, tortas de mole con pollo, tacos, aguas de mazapán y mazapanes de distintos sabores, convirtiéndose en un espacio imperdible para comer y descubrir nuevos sabores.

Entre las actividades especiales del festival destaca la experiencia de bodas, una propuesta original que permitirá a las parejas vivir una ceremonia única que incluye renta de vestido de novia, juez simbólico, certificado de boda, ramo y ambientación.

Como parte de esta experiencia, los asistentes podrán tomarse fotografías con sus familiares, creando recuerdos memorables dentro del festival; no obstante, debes considerar que para tener tu boda simbólica deberás pagar 250 pesos.

¿En dónde es la Feria del Tamal y el Atole 2026? Así puedes llegar

La Feria del Tamal y el Atole 2026 se realiza en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México. La dirección completa es calle Jalapa número 38, alcaldía Cuauhtémoc. Para llegar, puedes hacer uso del transporte público.

Una de las formas más sencillas de llegar es mediante el Metrobús. Para ello, solo deberás bajar en la estación Durango de la Línea 1, ya que la Feria del Tamal y el Atole 2026 se encuentra a unos cuantos pasos.