Feria del Tamal 2026 en Coyoacán: Fecha, horario, cómo llegar y todo lo que debes saber

La Feria del Tamal 2026 tiene como objetivo reconocer el valor cultural del tamal y a quienes mantienen viva esta tradición. (Foto: Cuartoscuro / Unsplash)

Los tamales dulces, verdes, de rajas y otros sabores tan tradicionales invadirán el Museo Nacional de las Culturas Populares, ya que este año se realizará la edición número 32 de la Feria del Tamal.

Se trata de un evento que “cae como anillo al dedo” si te tocó el niño en la rosca de Reyes, debido a que se llevará a cabo en el marco del Día de la Candelaria y, además, se podrán encontrar tamales de todo tipo de sabores.

Esto se debe a que a la Feria del Tamal 2026 están invitados algunos estados de México, por lo que es posible probar preparaciones diferentes al clásico guajolocombo, como el tamal de pedo, un clásico de Veracruz, o el de mole negro.

Feria del Tamal 2026: ¿Cuándo y a qué hora es el evento?

¡Con invitados nacionales e internacionales! La Feria del Tamal 2026 se llevará a cabo a lo largo de cinco días, en los cuales se busca que sea más que un evento gastronómico en el que se puedan probar todo tipo de sabores.

La Feria del Tamalcelebra este año su edición número 32. (Foto: Cuartoscuro)

El festival comenzará el 29 de enero y concluirá el 2 de febrero, en pleno Día de la Candelaria. Para asistir no es necesario comprar boletos, ya que la entrada es gratuita, aunque lo ideal es llevar algo de dinero para poder comprar tamales.

Si decides acudir, considera que la Feria del Tamal abre sus puertas a las 11:00 de la mañana y cierra a las 7:00 de la noche todos los días.

¿Qué habrá en la Feria del Tamal 2026?

“La edición XXXII de la Feria del Tamal es un encuentro para celebrar uno de los platillos más emblemáticos de la cocina tradicional mexicana”, explica el Museo Nacional de las Culturas Populares, sede del evento en esta ocasión.

Como parte de la feria gastronómica están invitados cocineros y cocineras tradicionales, quienes compartirán la diversidad de recetas, sabores y técnicas que se transmiten de generación en generación.

La Feria del Tamal 2026 se realiza en el marco del Día de la Candelaria. (Foto: Captura de pantalla)

Además, en el evento participarán invitados internacionales —aunque todavía no se han revelado los países que estarán presentes—, así como nacionales, entre los cuales destacan Chiapas, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Veracruz.

¿En dónde es la Feria del Tamal 2026? Así puedes llegar en transporte público

“¡Hay tamales oaxaqueños, tamales calientitos!”. La edición número 32 de la Feria del Tamal eligió uno de los lugares más icónicos de la Ciudad de México para realizar este evento gastronómico.

Se trata del Museo Nacional de las Culturas Populares, ubicado en la alcaldía Coyoacán. La dirección del recinto es avenida Miguel Hidalgo número 289, colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

Para llegar puedes hacer uso del Sistema de Transporte Colectivo Metro, ya que la estación General Anaya de la Línea 2, de color azul, te acercará bastante al evento. Al descender, deberás tomar la Ruta 116 A del RTP y bajar en Abasolo.

Feria del Tamal y el Atole 2026: ¿Qué habrá en el evento de la colonia Roma?

En caso de que quieras probar nuevos sabores de tamales, pero no puedas acudir hasta la alcaldía Coyoacán, puedes visitar la Feria del Tamal y el Atole 2026, organizada por el Festival Artesanal del Café, el Chocolate y Más.

Este evento, independiente de la Feria del Tamal 2026 de Coyoacán, se realizará del 31 de enero al 1 de febrero en la calle Jalapa número 38, colonia Roma, en la Ciudad de México, de 12:00 del día a 7:00 de la noche. La entrada es gratuita.

El Festival del Tamal y el Atole 2026 se realizará del 31 de enero al primero de febrero. (Foto: Shutterstock)

En la Feria del Tamal y el Atole 2026 podrás disfrutar de café de especialidad, chocolates artesanales premium, repostería artesanal, helados, quesos gourmet, vinos mexicanos, mezcal y destilados selectos, así como una zona gastronómica con platillos como tortas de bacalao y mole de pollo.

Además, habrá bodas simbólicas con un costo de 250 pesos, en las cuales no solo habrá un juez, sino que también te prestarán el vestido de novia y el ramo; tendrás ambientación e incluso una fotografía al finalizar.