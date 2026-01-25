¡Tamaliza en Los Pinos! Fecha, horario, cómo llegar y todo sobre el Encuentro de Sabores Tamaleros 2026

El Encuentro de Sabores Tamaleros es en el Complejo Cultural Los Pinos. (Fotos: IA Gemini / Cortesía UCUVI).

¿Te tocó el muñeco de la rosca Reyes? Si tienes que invitar los de verde y de dulce —o si solo tienes antojo— llega a Los Pinos el Encuentro de Sabores Tamaleros, un evento con una sabrosa variedad: desde cochinita pibil hasta tuna.

En el marco del Día de la Candelaria, una de las fechas favoritas de los antojadizos, esta actividad impulsada por la Secretaría de Cultura busca difundir la diversidad gastronómica del país en torno a uno de sus platillos más representativos.

Encuentro de Sabores Tamaleros en Los Pinos 2026: Fechas y horarios

El Encuentro de Sabores Tamaleros se lleva a cabo en el Complejo Cultural Los Pinos los días sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero de 2026, en un horario de 10:00 a 18:00 horas.

La sede es el espacio de Cencalli, Casa del maíz y la cultura alimentaria, específicamente en las Cocinas de Humo y la Plaza Jacarandas. La entrada es libre, según la información difundida por la Secretaría de Cultura.

El Encuentro de Sabores Tamaleros reúne variedad de tamales del país. (Cortesía UCUVI).

¿Qué hay en el Encuentro de Sabores Tamaleros?

El Encuentro de Sabores Tamaleros reúne proyectos de distintas regiones del país y del extranjero. En la edición 2026 participan 24 proyectos provenientes de nueve entidades de México, además de Colombia como país invitado.

Durante el encuentro puedes encontrar un menú de más de 80 variedades de tamales, que incluyen desde preparaciones tradicionales hasta propuestas contemporáneas. Entre las opciones se encuentran de mole, verde, dulce y rojo, así como el zacahuil, el tamal más grande del mundo. También se tienen previstos tamales veganos, elaboraciones con insectos comestibles y propuestas de corte gourmet.

Las personas expositoras provienen de Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz, lo que refleja la diversidad regional del país en técnicas, ingredientes y formas de preparación.

Así que, ¿de qué va a querer, güera? Se esperan sabores como:

Hongos

Tuna

Mole

Mole con xoconostle

Verde

Rojo

Dulce

Dulce con tejocote e higo

Masa de plátano

Res

Cochinita pibil

Huitlacoche

Setas

Calabaza

Quelites

Quintanil

Verdolagas

Romeritos

Chapulín y chicatana

Con insectos comestibles

Veganos

Zacahuil (Huasteca)

Huastecos

De maíz rosa

De maíz azul

De maíz morado

Cacao

Frutos rojos

Gourmet

Cencalli del Complejo Cultural Los Pinos recibe oferta de tamales por el Día de la Candelaria. (Foto: Cuartoscuro.com). (Mario Jasso)

Además de los tamales, el Encuentro de Sabores Tamaleros incluye una oferta amplia de bebidas tradicionales. Según la Secretaría de Cultura, la propuesta trae atoles como:

Maíz azul

Cacao

Chile atole

Cacahuate

Guayaba

Masa blanca

Maíz tostado con cacao

Masa azul con granos de elote

Pinole

Piloncillo con elote y canela

También, bebidas frutales con un toque de jengibre, café con jengibre y chocolate especiado con leche de coco, entre otras.

El Encuentro de Sabores Tamaleros se realiza en el Complejo Cultural de Los Pinos. (Foto: Secretaría de Cultura).

¿Cómo llegar al Complejo Cultural Los Pinos?

Cencalli, Casa del maíz y la cultura alimentaria forma parte del Complejo Cultural Los Pinos, el cual se ubica en Molino del Rey 252, Bosque de Chapultepec, Primera Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. El recinto es accesible mediante transporte público:

Metro Constituyentes (Línea 7)

Metrobús Parque Lira (Línea 2)

Otras actividades de Día de la Candelaria 2026: Ferias del tamal en CDMX y Edomex

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, “la tradición del Día de la Candelaria enlaza calendario religioso y ciclo del maíz, lo que reafirma la cocina indígena como patrimonio vivo que convoca familia, barrio y memoria colectiva y nacional”.

Así que en estas puedes encontrar varias actividades relacionadas en la metrópoli.