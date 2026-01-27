Día de la Candelaria: ¿Cuánto cuestan los tamales en 2026?

Los tamales son una tradición del Día de la Candelaria, por lo que algunas tamalerías ya abrieron pedidos para el 2 de febrero. (Foto: Shutterstock/ Cuartoscuro)

¿Listo para armar el tradicional guajolocombo? Luego del maratón Guadalupe-Reyes, llega el Día de la Candelaria, la fecha que sirve como pretexto para comer tamales acompañados de una taza de atole champurrado.

Una combinación ganadora a la que posiblemente quieras añadirle el bolillo para pasarte el susto causado por los precios, ya que este año se registró un aumento en el costo de los insumos básicos para preparar tamales oaxaqueños y tradicionales.

Aunque todo dependerá del tipo que compres, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) explica que en México existen alrededor de 500 variedades de tamales, algunas de ellas gourmet, por lo que el rango de costos es amplio.

¿Cuánto cuestan los tamales para el Día de la Candelaria?

Al igual que sucedió con la Rosca de Reyes, el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) realizó una comparación entre el costo de preparar tamales el año pasado y los precios registrados este año.

En promedio, el GCMA estimó que preparar 30 tamales de mole (con hoja de maíz) y verdes (con hoja de plátano) en 2026 es 18 por ciento más caro, debido a que insumos básicos como la masa, la manteca de cerdo y las verduras registraron incrementos de entre 12.2% y 33.3%.

Esto se reflejó en los siguientes precios: preparar 30 tamales de mole con hoja de maíz pasó de 268 a 315 pesos; mientras que hacer 30 tamales verdes con hoja de plátano costó 338.50 pesos, frente a los 285 pesos del año pasado.

Tamales gourmet

En la zona metropolitana se pueden encontrar diversas opciones de tamales gourmet. Una de ellas es Molino El Pujol, un molino de maíz no industrial donde se elaboran desde tortillas hechas a mano hasta elotes y atoles.

Los tamales de este establecimiento —que pertenece al chef Enrique Olvera, dueño del restaurante Pujol, con estrella Michelin— no incluyen proteína y tienen los siguientes costos:

Tamal de coliflor: 120 pesos

Tamal de frijol: 100 pesos

Tamal de zanahoria: 90 pesos

Tamal de guayaba: 90 pesos

Los tamales gourmet alcanzan los 100 pesos. (Cortesía UCUVI).

Además de Molino El Pujol, otro sitio donde se pueden consumir tamales de este estilo es Tentación de Maíz, una tamalería en la que Marcelo Ebrard compró en 2023, cuando celebró el Día de la Candelaria durante un vuelo. Los precios son los siguientes:

Oaxaqueño con queso de cabra y champiñones: 45 pesos

Lengua en salsa verde: 43 pesos

Oaxaqueño de cochinita pibil: 43 pesos

De la milpa (con elote, calabaza y rajas): 41 pesos

Oaxaqueño de frijol con queso: 41 pesos

Tamal verde: 39 pesos

Rajas con queso: 39 pesos

Guayaba con ate: 39 pesos

Los tamales favoritos de AMLO

Lejos de los restaurantes con estrella Michelin, pero igualmente llenos de tradición, se encuentran los tamales de establecimientos como la Tamalería Nativitas, donde Andrés Manuel López Obrador compraba cada 2 de febrero.

Los precios en esta tamalería, con 27 años de historia, son más accesibles y ofrecen opciones que van desde las tradicionales hasta las gourmet y artesanales, las cuales no superan los 50 pesos:

Tamal de masa tradicional (verde, mole, rajas y frijol): 35 pesos

Tradicional especial (champiñón con rajas o chicharrón): 35 pesos

Dulce tradicional (pasas, cajeta y naranja): 35 pesos

Tamal gourmet (zarzamora con queso, fresa con queso, chocolate, manzana y guayaba): 37 pesos

Tamal artesanal (oaxaqueño verde, rojo o mole; veracruzano; pipián rojo; chipilín o chiapaneco): de 44 a 46 pesos

Tamales de restaurantes y tamalerías tradicionales

Otra alternativa es comprarlos en sitios con gran tradición, como Tamales Emporio, un negocio con 66 años de historia en la Ciudad de México, donde se ofrecen sabores clásicos:

Tamales de hoja de maíz: 37 pesos

Tamales oaxaqueños: 39 pesos

Además, este año el restaurante Sanborns también puso a la venta tamales oaxaqueños y de hoja de maíz en sabores dulce, verde, rajas y mole, disponibles por pieza o en paquete:

Tamal por pieza: 55 pesos

Paquete de dos tamales y una bebida: 189 pesos

Paquete de 10 tamales: 420 pesos

Los tamales en puesto cuestan entre 15 y 30 pesos. (Foto: Shutterstock).

Tamales de puestos

La forma más tradicional de comprar tamales, ya sea el Día de la Candelaria o cualquier otro día, es en los puestos callejeros ubicados en distintas zonas del área metropolitana.

Los precios suelen variar dependiendo de la ubicación y de si se piden solos, en torta o incluso fritos. El rango de precios actual es el siguiente:

Tamales de hoja de maíz: de 15 a 25 pesos

Tamales oaxaqueños: de 25 a 30 pesos

Torta de tamal: de 17 a 23 pesos

Tabla comparativa del costo de los tamales en 2026