GM confirma liquidación de 900 trabajadores en Coahuila... días después de anunciar inversión de 1,000 mdd

General Motors tiene cuatro plantas de producción en México, y es justo la de Ramos Arizpe la de mayor extensión.

El Gobierno de Coahuila inició el “enroque de empleos con empresas” tras recibir confirmación de General Motors de México (GM) de la liquidación de 900 empleados en su planta en Ramos Arizpe.

“Realizaremos la transición de su operación a un turno para alinear la producción de vehículos eléctricos con una menor demanda de los clientes”, dijo la armadora estadounidense en un comunicado. “Agradecemos la contribución que nuestros empleados han hecho a GM”.

Apenas esta semana, General Motors anunció una inversión de mil millones de dólares para los próximos dos años para fortalecer sus operaciones de manufactura en México, como parte de una nueva estrategia orientada a fortalecer la manufactura nacional y atender las necesidades del mercado interno.

“Las personas impactadas con esta decisión recibirán su liquidación conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Esta es una decisión necesaria para mantener nuestra operación eficiente y continuar siendo competitivos en el mercado”, argumentó General Motors.

La armadora estadounidense aseguró que mantiene su compromiso de aportar al crecimiento económico y con generar oportunidades para las comunidades locales en Coahuila.

¿Cómo ayudará el Gobierno de Coahuila a los trabajadores liquidados de GM?

El Gobierno de Coahuila reconoció que la decisión de General Motors de México ocurre en un entorno industrial desafiante y con transformaciones en la cadena de valor global.

“Si bien GM continuará su inversión y presencia en México, la industria automotriz enfrenta momentos de transición. En años recientes, la planta de Ramos Arizpe ha experimentado ajustes en su plantilla laboral como parte de la reconfiguración de producción, específicamente derivados de la reducción en la fabricación de ciertos modelos como el Prologue y ajustes de turnos", indicó.

La Secretaría del Trabajo estatal adelantó que ya trabaja en un feria del empleo programada para finales de enero, en la región sureste de Coahuila. “Se está trabajando en bolsas de trabajo en conjunto con cámaras, sindicatos y municipios de la región para tener suficiente oferta”.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 2025 fue un año de contrastes en materia laboral para Coahuila. La entidad registró mejoras en formalidad laboral, pero el sector industrial entró en crisis, que derivaron en reajustes masivos en ciertos meses del año.