¿Cancelamos el café en ayunas? Grupos de personas que no deben beberlo con el estómago vacío

Apenas suena el despertador por la mañana, algunas personas ya tienen una mano en la cafetera para preparar esa primera taza de café del día, sin embargo, tomar esta bebida con cafeína antes de desayunar no es la mejor idea para algunas personas.

Esta es una de las bebidas más populares alrededor del mundo, desde finales del siglo XVIII abrió el primer café en la calle de Tacuba, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde ofrecían a los transeúntes tomar café “a estilo de Francia” (endulzado y con leche).

Ya sea de grano, soluble o de olla, esa dosis matutina (y a veces verspertina) de cafeína forma parte de la alimentación cotidiana en México, ¿pero por qué no se recomienda beber café en ayunas?

El café es parte del desayuno de miles de personas alrededor del mundo. (Foto: Shutterstock).

¿Qué tan saludable es tomar café todos los días?

El café es considerada una bebida saludable, cuando se toma de forma moderada (de cuatro o cinco tazas al día) se ha estudiado que puede tener beneficios para el cuerpo, excepto para ciertos grupos que no deben de ingerirlo definitivamente.

Además de ser bajo en calorías, el café se relaciona con un menor riesgo de muerte prematura, de padecer ciertos tipos de cáncer, diabetes tipo 2, cardiopatías, enfermedades como Alzheimer y Párkinson, y además tiene efectos antidepresivos.

El café es una bebida que puede tener efectos secundarios. (Foto: Shutterstock)

Sin embargo, este alimento tiene efectos diferentes en cada persona, principalmente porque uno de sus componentes es la cafeína, una sustancia activa que está presente en diferentes plantas como el cacao y bebidas, como el refresco de cola, algunos tés y energizantes.

Este compuesto provoca que el cuerpo se sienta activo y algunas personas presentan sensibilidad a la cafeína, por lo que incluso pequeñas dosis causan efectos secundarios como temblores, ansiedad y malestar.

¿Qué pasa si tomo café en ayunas?

Al tomarse en ayunas también se pueden encontrar efectos distintos en ciertas personas, hay quienes no tienen ninguna consecuencia, pero otros que deberían considerar evitar este hábito por salud.

De acuerdo con Healthline, uno de los principales argumentos para evitar este hábito es que el café aumenta los niveles de la hormona del estrés (cortisol), la cual alcanza sus máximos niveles de forma natural al despertar.

La canela es una de las formas que hacen al café más saludable. (Foto: Especial).

El cortisol se encarga de ayuda regular el metabolismo, la presión arterial y los niveles de azúcar en sangre, con niveles excesivos puede haber problemas: pérdida ósea, hipertensión, diabetes de tipo 2 y enfermedades cardiacas.

Sin embargo, según Healthline, “es poco probable que esto provoque problemas de salud, independientemente de si se toma con el estómago vacío o con comida… Es más probable que los efectos negativos de unos niveles crónicamente elevados de esta hormona se deban a un trastorno de salud como el síndrome de Cushing que a tu consumo de café”.

¿Quiénes no deben tomar café en ayunas?

Personas con reflujo o acidez

Hay quienes podrían experimentar reflujo o acidez al tomar café con el estómago vacío.

Healthline explica que algunas investigaciones demuestran que el amargor del café puede estimular la producción de ácido estomacal, es por ello es una de las bebidas que se recomienda evitar para quienes tienen trastornos intestinales.

El café se considera especialmente perjudicial en ayunas por algunos especialistas, esto se debe a un proceso que se detona al beber cafeína, el cual sigue siendo motivo de debate.

Las investigaciones sobre el efecto del café en la colitis no son concluyentes, aunque algunos pacientes han experimentado malestares tras beberlo. (Fotos: Shutterstock).

“Las investigaciones no han encontrado una relación sólida entre el café y los problemas digestivos, independientemente de si se toma con el estómago vacío”, detalla Healthline, “el café aumenta la producción de ácido estomacal, pero no parece causar problemas digestivos en la mayoría de las personas”.

Andrew Akhaphong comentó al sitio especializado Eat this, not that que la cafeína estimula una hormona llamada gastrina, la cual le indica al estómago que libere ácido estomacal (clorhídrico), el cual detona un proceso que termina con reflujo ácido:

Quemazón en el pecho

Sabor amargo

Dificultad para tragar

Si experimentas esta situación, no necesariamente debes abandonar el café de tus mañanas, basta con que consumas antes un alimento con fibra. También se recomienda cuidar la calidad y tostado de los granos, incluso el descafeinado es una opción porque tiene menos ácidos.

La gastroenteróloga Kim Barrett comentó a The New York Times que tomar café sin alimentos previos sí puede causar acidez, pero es poco probable. En caso de que se presenten síntomas, también se recomienda reducir la cantidad de café, añadir un chorrito de leche.

Personas sensibles a la cafeína

Healthline describe que quienes son extremadamente sensibles al café podrían presentar malestares como acidez, vómitos o indigestión, la frecuencia, “independientemente de si lo beben con el estómago vacío o con alimentos”.

Sin embargo, dicho sitio especializado recomienda poner atención a cómo responde el cuerpo, es decir, probar si hay diferencia entre cuando se toma café con el estómago vacío, pero no cuando lo toma con una comida, “considere la posibilidad de ajustar su consumo en consecuencia”.

Existen personas que son intolerantes a la cafeína del café. (Foto: Shutterstock)

Efectos secundarios de tomar café

En ayunas o no, el café tiene ciertos efectos secundarios a considerar, por ello se sugiere moderar el consumo y no beberlo después de ciertas horas del día, ya que puede tardar hasta 7 horas en salir del organismo. Estos son algunos malestares: