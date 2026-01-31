Steve Tisch, copropietario de New York Giants, aparece en archivos de Epstein: ‘Fue una breve asociación’

Steve Tisch negó haber acudido a la isla de Jeffrey Epstein e indicó que el millonario era una persona terrible. (Foto: AP / EFE)

La publicación de tres millones de páginas y miles de documentos relacionados con el caso del financiero Jeffrey Epstein develó la relación que existía entre él y Steve Tisch, copropietario de los New York Giants, equipo de la NFL.

La nueva ronda de publicaciones en línea se dio en cumplimiento de la ley que obliga al gobierno a divulgar todos los documentos relacionados con el caso del fallecido millonario Jeffrey Epstein y ocurrió luego de la entrega realizada en diciembre del año pasado.

En aquella ocasión aparecieron artistas como Michael Jackson y Diana Ross, quienes figuraban en fotografías junto al financiero; no obstante, ahora los documentos mostraron una serie de correos electrónicos intercambiados entre Epstein y Steve Tisch.

¿Qué pasó entre Steve Tisch y Jeffrey Epstein?

Todd Blanche, fiscal general adjunto del Departamento de Justicia de Estados Unidos, explicó que los archivos desclasificados este viernes incluyen más de tres millones de páginas, dos mil videos y 180 mil imágenes en total.

Entre ellos apareció el nombre del también director de películas como Forrest Gump, con quien Jeffrey Epstein se contactó vía correo electrónico y a quien escribía de manera personal.

El nombre del copropietario del equipo de la NFL aparece al menos 440 veces entre los documentos, explica el diario ESPN, quien añade que los mensajes van desde lo trivial hasta conversaciones sobre mujeres.

Steve tuvo un intercambio de mensajes con Epstein a lo largo de 2013

Los correos electrónicos fueron enviados en distintos momentos de 2013; en la mayoría de ellos se hablaba de las mujeres que le gustaban a Steve Tisch, sus cualidades físicas y la experiencia que el director de Negocios riesgosos —película protagonizada por Tom Cruise— había tenido tras algunas citas.

¿Qué decían los correos electrónicos de Steve Tisch y Jeffrey Epstein?

Algunos de los correos electrónicos compartidos por los portales CBS Sports y ESPN también muestran que el multimillonario, quien además fue vinculado con el presidente Donald Trump, facilitaba encuentros con mujeres.

Tal como un correo fechado el 21 de abril de 2013, en el que una mujer le indica a Epstein que, luego de investigar quién era Tisch, estaba interesada en salir con él y le dio indicaciones sobre la ropa que usaría.

“Busqué a Steve Tisch en Google y es un productor ganador del Oscar y propietario de los Giants. Me encantaría conocerlo (...) iré con pantalones holgados azules y playera holgada blanca”, dice el texto.

Otras de las mujeres con las cuales Epstein intentó que Tisch saliera estaba estudiando la universidad, indica en los mensajes; mentiras que en algunos correos hablan de una chica ucraniana.

Fotografía sin fecha específica de toma, publicada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) dentro de los archivos del caso del pederasta Jeffrey Epstein donde aparece posando junto al cantante Michael Jackson. El DOJ publicó este viernes miles de archivos del caso Epstein, entre los que figuran imágenes de Clinton y fotografías de figuras del espectáculo como Mick Jagger y Michael Jackson. (Foto: EFE) (Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ)/EFE)

Epstein mencionó haber intentado convencerla de no regresar a Ucrania, al escribir que ‘hacerla llorar funcionó’, un comentario que Steve calificó como gracioso y por el que le agradeció la actualización.

En una conversación sobre otra mujer, Steve Tisch le pregunta si ella es ‘profesional o civil’; además, en otro momento, Epstein le pide al director —quien ganó un premio Oscar por su trabajo en Forrest Gump— un número telefónico: “no me gustan los registros de estas conversaciones”, escribió.

Los mensajes también muestran que Steve Tisch invitó a Epstein a ver algunos partidos de los New York Giants en su suite, mientras que Jeffrey lo animó a visitar su isla; sin embargo, en los correos no se especifica si aceptó la invitación.

¿Qué dijo Steve Tisch sobre su relación con Jeffrey Epstein?

Tras la publicación de los archivos, Steve Tisch emitió un comunicado en el que aceptó haber tenido una breve amistad con el multimillonario Jeffrey Epstein; sin embargo, aseguró que todas sus conversaciones fueron sobre mujeres adultas.

“Tuvimos una breve asociación en la que intercambiamos correos electrónicos sobre mujeres adultas y, además, hablamos de películas, filantropía e inversiones”, aclaró, de acuerdo con ESPN.

Asimismo, señaló que jamás aceptó las invitaciones para acudir a su isla. Steve Tisch también afirmó que se arrepiente de haber mantenido una relación con el financiero, acusado de tráfico sexual.

“No acepté ninguna de sus invitaciones y nunca fui a su isla. Como todos sabemos ahora, era una persona terrible y lamento profundamente haberme relacionado con él”, concluyó. Hasta el momento, los New York Giants no se han pronunciado al respecto.