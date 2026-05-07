La economía mexicana está lejos de una situación preocupante: Gerardo Esquivel

La economía mexicana está lejos de una situación que genere preocupación. Si bien tiene un bajo crecimiento, hay factores que pueden impulsarla de una forma más robusta y resiliente, sobre todo con los mensajes de certeza que envía el gobierno, afirmó Gerardo Esquivel, economista del Colegio de México (Colmex).

En su opinión, el entorno de incertidumbre que frenó la inversión privada comienza a disiparse, pues hay mayor claridad en temas que generaban dudas entre los inversionistas, como el arranque del nuevo gobierno en el país, la política arancelaria de Estados Unidos y la continuación del T-MEC.

¿Cuál es el panorama de la revisión del T-MEC?

Precisamente sobre la próxima revisión del acuerdo comercial que une a México con Canadá y Estados Unidos, el experto descartó que el resultado sea desfavorecedor, porque la integración de los países es muy relevante; no obstante, proyectó que el mandatario estadounidense, Donald Trump, mantenga en vilo la ratificación del T-MEC, pero no al grado de una situación de alarma.

“Se empieza a resolver parte de la incertidumbre. Conforme avancemos, la economía va a empezar a mejorar, a crecer. La inversión va a empezar a fluir. El gobierno está haciendo lo que tiene que hacer: tratar de mandar mensajes de confianza y promover los proyectos de inversión mixta en ciertos sectores, particularmente infraestructura”, dijo en un evento privado.

Bajo este panorama, el también exsubgobernador del Banco de México (Banxico) aseveró que muchos proyectos de inversión en el país no progresaban por falta de infraestructura energética, sobre todo limpia. Para esto, los anuncios del sector público a favor de la inversión en esta industria son relevantes, dijo.

“Todo eso va en la dirección correcta. Eso puede ayudar a que en los siguientes dos años empecemos a regresar a la tasa de crecimiento de 2.0 por ciento, que sigue siendo baja, pero al menos es mejor que la que hemos visto en los últimos años”.

Gerardo Esquivel enfatizó que México tiene estabilidad, con un banco central autónomo y cuotas fiscales razonables. “Eso a veces no se valora, pero en la región en su conjunto de América Latina es un distintivo que hace a México un lugar atractivo”.

Al respecto, recordó que hay solo cuatro países de América Latina que tienen una calificación crediticia con grado de inversión: Chile, Uruguay, Panamá y México. Los primeros tres países, argumentó, son economías más pequeñas dentro de la región, por lo que descartó que nuestra nación pierda el grado de inversión, “porque la situación es de estabilidad”.