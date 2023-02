Emma Coronel: El restaurante de mariscos donde habló sobre su romance con ‘El Chapo’

“Hace más de un año te di una entrevista en un restaurante de Sinaloa, ¿sabes quién soy?... Mar & Sea”: La periodista Anabel Hernández recibió este mensaje de Emma Coronel Aispuro, cuando su esposo Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán estaba siendo juzgado en Nueva York por el gobierno de Estados Unidos, donde luego fue declarado culpable por 10 delitos, entre ellos, asociación delictiva para traficar drogas.

Anabel Hernández, relata en su libro Emma y las otras señoras del narco aspectos íntimos de la vida de las personas involucradas en el narcotráfico, desde las enchiladas de Emma Coronel que enamoraron a ‘El Chapo’ hasta cómo era el bar ‘El Congo’, propiedad del cantante Charly López, donde ‘La Barbie’ se iba de fiesta en CDMX.

De acuerdo con la reportera, la primera vez que supo sobre la esposa de ‘El Chapo’ fue en 2007, cuando existía muy poca información pública de ella. Después de mucho tiempo de tratar de contactarla, Emma Coronel accedió a una entrevista el 12 de febrero de 2016, poco después del tercer arresto de ‘El Chapo’.

“Emma nunca había dado una entrevista, ni siquiera había fotos recientes de ella. El encuentro fue organizado por uno de los abogados de la defensa de Guzmán Loera.... lo único que solicitó fue que fuera ella quien fijara el lugar de reunión: un salón privado en el Mar & Sea, en la capital del Cártel de Sinaloa”.

Mar & Sea es un restaurante en Desarrollo Urbano Tres Ríos. (Foto: Facebook / Mar & Sea).

Emma llegó “puntual y sin escoltas” a la reunión en ese restaurante de mariscos ubicado en Desarrollo Urbano Tres Ríos, en la ribera del río Humaya en Culiacán, la acompañaba su hermana Claudia y Armida Guzmán Loera, hermana de ‘El Chapo’.

Ahí, la reina de la Feria del Café y la Guayaba 2006 contó a Anabel Hernández cómo conoció a Joaquín Guzmán Loera en un baile cerca de su pueblo La Angostura, Durango, cuando ella tenía 17 años y él rondaba los 50.

“Dice ese señor que si quieres bailar con él”, le dijo un hombre mientras señalaba a ‘El Chapo’; “Sí, claro que sí”, contestó ella, “en los ranchos, aunque uno tenga novio, tiende a bailar con todas las personas que te invitan. Yo no sabía que él era la persona que decían, yo lo confundía con otra persona; supusimos que era otra persona, yo nunca ponía atención en las noticias.”

Emma Coronel fue sentenciada a 3 años de cárcel en Estados Unidos. (Especial)

Luego de ello él la siguió buscando, “varias ocasiones iba a la casa. Yo digo que lo que me conquistó de él fue su plática, la forma de tratarme. La forma en la que nos empezamos a llevar, que primero fue como amigos. No me llevó grandes regalos ni grandes cosas, sino que él se gana a las personas por su forma de ser; por cómo trata a las personas en general”.

Para el 2 de julio de 2007, cuando ella tenía 18 años, se casó con ‘El Chapo’ por lo religioso, no por lo civil, ya que estaba casado con Alejandrina Salazar, con quien tuvo cinco hijos: César, Iván, Giselle, Alfredo y Claudete Ilene.

En junio de 2021, Emma Coronel Aispuro se declaró culpable de cargos sobre conspiración de drogas y lavado de dinero este jueves en una audiencia en la corte de Washington D.C. Fue sentenciada a 36 meses de prisión..

Emma Coronel se declaró culpable en 2021 de varios cargos en su contra relacionados con el narcotráfico. (Foto: EFE).

¿Cómo es el restaurante Mar & Sea?

El restaurante que eligió Emma Coronel para su encuentro con Anabel se especializa en pescados y mariscos de temporada. Fue fundado en 2001 como una franquicia, pero para 2013 obtuvo su nombre propio.

En su sitio web describen: “La ambientación, la calidad de nuestros alimentos y las cómodas instalaciones convierten al restaurante en un excelente lugar para cualquier tipo de ocasión: una comida familiar, con amigos, o de negocios”... o una entrevista para hablar de ‘El Chapo’.

El lugar tiene salones privados, como uno de los que eligieron para la entrevista, también una terraza.

Mar & Sea ofrece varios salones privados para distintos propósitos. (Foto: Facebook / Mar & Sea).

El restaurante también tiene una terraza. (Foto: Mar & Sea).

¿Cuánto cuesta comer en el restaurante Mar & Sea?

El cheque promedio es de alrededor de 500 a mil pesos por persona. En su menú sirven platos de mar, cortes finos, pastas y sushi, todo con sazón sinaloense, la mayoría de sus platos ronda los 300 pesos. Hay entradas como:

Ceviches de atún, callo de hacha, camarón o pescado: de 233 a 439 pesos.

Tostadas de pulpo, pescado, camarón, atún o salmón: 123 a 249 pesos.

Cocteles de mariscos: 233 a 300 pesos.

Sashimis de atún, callo de hacha, róbalo o salmón: 227 a 467 pesos.

La especialidad son los pescados y mariscos de temporada. (Foto: Facebook / Mar & Sea).

Como plato fuerte hay tacos de ingredientes variados (camarón, gobernador, pulpo, marlín, pescado) de 69 a 137 pesos; distintos tipos de camarones (a la plancha, mojo de ajo, rellenos de queso, en salsa de chiltepín o de mango) de 269 a 319 pesos.

Entre lo más costoso de su carta, están:

Banderillados de pargo o róbalo: 697 a 733 pesos por kilo.

Langosta (a la mantequilla, a la Thermidor o al mojo de ajo): 1349 pesos.